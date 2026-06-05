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▲今年受惠於泰國氣候條件良好，榴槤產量較往年增加約1至2成。（圖／家樂福提供）

▲家樂福改名前舉辦最後一波強檔活動「泰國主題週」，泰國直送水果通通特價。（圖／家樂福提供）

▲豐富的泰國必買零食大促銷，爆紅新商品「樂天小熊餅泰式奶茶口味家庭號」特價139元。（圖／家樂福提供）

▲愛買量販自6月5日至6月8日推出生鮮優惠，最優惠的有「雙色玉米」單支僅需10元

家樂福去年底宣布終止法國品牌授權，預計7月1日就會完成改名，而新名稱登場前，家樂福也推出最後一波「強檔活動」，即起至6月16日前開跑泰國主題週，不僅開賣榴槤山竹，還有多款異國零食也特價，業者估可帶動進口水果業績上漲20％，下波強檔活動就是中元節，屆時已完成改名，「家樂福」三字正式走入歷史。家樂福改名前舉辦最後一波強檔活動「泰國主題週」，泰國直送水果通通特價，包括「盒裝山竹」重磅來台（每盒約350克，特價299元），還有果肉飽滿綿密的「金枕頭榴槤」（特價228元／台斤）、清甜解渴的「泰國香水椰子」（特價75元/粒）。家樂福表示，今年受惠於泰國氣候條件良好，榴槤產量較往年增加約1至2成，因此今年特別進口6噸榴槤，為國內市場最大進口量。根據統計，2025年台灣自泰國進口農產品及食品總值已超過5.8億美元，顯示泰國是台灣重要的食品貿易夥伴之一。家樂福也預估，此次檔期有望帶動進口水果業績成長20%。家樂福更祭出超殺的限時會員專屬福利，即日起至6月16日前，顧客凡於家樂福單筆購買泰國週主題生鮮或雜貨商品，每滿300元即可獲得家樂福APP集章活動電子章1枚。集滿5個章，即可免費兌換價值294元的「COCOMAX椰子水500毫升」一組（共6瓶），全台限量僅6000瓶，送完為止。還有豐富的泰國必買零食大促銷，爆紅新商品「樂天小熊餅泰式奶茶口味家庭號」特價139元；愛覓麵杯麵系列特價30元；超人氣「泰國頭等艙梅子／MAG MAG芒果還魂梅」享二件省更多優惠，平均一件只要139元。各類異國風味醬料如Real THAI頂級椰漿、J-Lek泰式炒河粉醬，以及Kitchen調理包系列全面8折至9折起。愛買量販自6月5日至6月8日推出生鮮優惠，最優惠的有「雙色玉米」單支僅需10元，還有家庭料理必備的「棒棒腿」，大包裝換算下來平均一隻更只要20元，不管是氣炸雞腿或者滷肉都美味。除了必搶的玉米和雞腿外，夏季熱門的「小黃瓜」600g只要 39元；海鮮部分則推出無刺且料理便利的「台灣鯛魚腹片」400g只要149元。