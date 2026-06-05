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彈性貼身三角褲「包覆不夠」 醫：丁字褲無法達到內褲功能

夏天到，對於身上的衣褲能少穿一件是一件。但書田診所副院長洪峻澤提醒，許多男性都會詢問「內褲該怎麼挑？」主要以3大原則，包括彈性、貼身、卡入胯下等；有些人會一般人迷思認為要挑「寬鬆」的四角褲，但其實是不對的，應選彈性、貼身的類型。洪峻澤說，不少男性都擔心，挑錯內褲是否會造成疾病，但內褲及男性私密處疾病關聯不大，主要是與舒適度、吸汗排汗有關；醫師指出，男性內褲挑選的3大原則包含彈性、貼身、卡入胯下。洪峻澤解釋，即便是彈性貼身的三角褲，因為包覆程度不足，所以吸濕及排汗部分會打折扣，至於丁字褲嚴格來說「不是褲子」，因為只是裝飾性質，並沒有保護作用，無法達到內褲功能。有些人則不喜歡穿內褲。洪峻澤提醒，這是不健康、不衛生的行為，因為外褲粗糙，穿了一定不舒服，也沒有吸濕排汗，上完廁所更可能殘留在褲子上，若沒有天天更換就會導致不乾淨。還有些人是割完包皮怕龜頭敏感，而不敢穿內褲。洪峻澤認為，其實穿著彈性、貼身的四角褲反而更舒適。醫師提到，一定要穿內褲，因為無論是哪種都比不穿還健康。