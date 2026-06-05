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豪雨墊高蔬果價格 戰爭讓油料費、運輸費上揚

▲5月CPI較4月漲0.19％，較2025年5月漲2.20％，1-5月平均，較上年同期漲1.52％；若扣除蔬菜水果、能源後的核心CPI漲2.12％。（圖／取自主計總處）

6月恐維持2%以上 主計總處：物價「溫和上漲」

堅持1年以上的通貨膨脹失守！主計總處今（5）日公布5月消費者物價指數（CPI）數據為2.2%，突破2%的「通膨警戒線」，繼去年4月，也就是14個月來新高，高於上月預期。主計總處表示，這次上漲主因是受到國內汽柴油價格調漲的遞延效應，如燃油附加費推升國際機票等，再加上去年油料費基數較低，導致油料類一舉年增超過2成。據統計，5月CPI，較上月漲0.19％，較2025年5月漲2.20％，1-5月平均，較上年同期漲1.52％；若扣除蔬菜水果、能源後的核心CPI漲2.12％。價格漲幅較多產品為高麗菜漲66.42％、金飾及珠寶漲34.59％、95無鉛汽油漲20.39％、桶裝瓦斯漲10.91％、機票漲10.37％、火車票漲9.20％。其中，食物類年增1.36％，主因外食費漲2.99%，加上受4月豪雨及季節變化影響，蔬菜上漲9.36％、蛋類價格漲7.87%，水果年減16.03%，抵銷部分漲幅。對於雞蛋價格3、4月CPI收斂，但5月再飆高，綜合統計處專門委員曹志弘說明，雞蛋價格上漲9.4%，主因是去年5月雞蛋價格較低，所以是受到比較基期低所導致價格更高。交通及通訊類漲4.0％，其中以油料費調漲20.09%最多，是54個月、約4年半以來的新高；因國籍航空調漲國際機票燃油附加費，運輸費上漲7.57%。對於6月CPI是可能出現下修，曹志弘表示，國際線燃油附加費將在7日調降，屬於物價調降的有利因素，但因為去年端午節為5月，今年則落在6月，比較基期較低情況下，6月CPI應還是比5月高。換言之，6月CPI還是會大於2%。但他也強調，目前物價屬於「溫和上漲」，可以說是經濟高度成長的附帶結果，是否6月至12月維持在2%以上，認為還是要觀察後續天候對於蔬果價格影響，以及伊朗戰爭是否停歇，降低國際燃料價格。