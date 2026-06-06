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身體有警訊真的不能拖！一名70歲的阿公，近兩年來檢查都有「顯微性血尿」的狀況，但每次面對醫師叮囑要深入檢查，他總是揮揮手說，「嘸要緊啦」沒想到，這個拖延的習慣，差點讓他錯失黃金治療期。一個月前，阿公因為泌尿道感染引發高燒住院，斷層掃描一照，醫師嚇了一跳，阿公的雙側腎臟和輸尿管嚴重積水，整個腎臟腫大到「最嚴重的頂級程度」。泌尿科醫師黃品叡直覺「絕對是癌症」，但阿公脾氣很拗，說什麼都不願意做切片，直接辦理出院。看著家人心急如焚，醫師黃品叡與家屬連手展開「勸檢大作戰」，好不容易才說服阿公回診做雙側輸尿管鏡與膀胱切片。當時，醫師注意到阿公右手背上有一顆4公分、看起來有點潰爛的腫塊，便決定「順便切下來化驗」。結果報告讓全場驚呆！阿公的右側輸尿管、左側輸尿管、膀胱，甚至連右手背的腫塊，全部都是惡性腫瘤。一次檢查出4個部位同時罹癌，在醫學臨床上極為罕見。黃品叡醫師解釋，阿公因為年紀大、攝護腺肥大，長期有「尿不乾淨」的問題，甚至需要反覆插導尿管。當尿液長期滯留、甚至逆流回身體，就成了泌尿系統罹癌的隱形殺手。黃品叡提醒，膀胱癌和輸尿管癌的初期症狀通常是「無痛性血尿」，因為不會痛，很多人常像這位阿公一樣忽略。一旦出現「血尿、反覆感染、腎水腫」三大身體求救訊號，請立刻就醫，千萬別再說「嘸要緊」了。