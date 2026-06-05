NBA總冠軍賽熱鬧開打，紐約尼克隊相隔27年再次闖入總冠軍賽，美國總統川普證實將到麥迪遜花園廣場觀看第三戰賽事，這場比賽的票價也創下新天價，截止至美東時間周四，最便宜票價竟要至少7千美元（約新台幣22萬元）。

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根據NBC New York報導，川普與紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）都將出席本系列賽中紐約尼克隊首場主場NBA總決賽，但目前尚不清楚川普此行期間兩人是否計畫見面。

川普將成為美國史上首位在任內出席NBA總冠軍賽的總統，他在受訪時也透露，不排除連看兩場比賽的可能性。

曼達尼的發言人表示，他已經購買了週一晚間馬刺隊對尼克隊的比賽門票。不過，發言人並未透露市長為此支付了多少費用。曼達尼週四上午則暗示，他將坐在「便宜的座位區」。

當被問及川普計畫於6月8日前往麥迪遜廣場花園觀看同場比賽時，曼達尼表示，外界不必期待看到兩人坐在同一個區域。

截至週四下午，在票務轉售平台Vivid Seats、Gametime等網站上，總冠軍賽第三戰最便宜的門票價格都超過7,000美元。川普表示，他是受到MSG執行長多蘭（James Dolan）的邀請前往觀賽，而多蘭也是川普的政治捐款人之一。

對於川普將坐在哪個位置，以及是否會和曼達尼一起坐在所謂的山頂區或流鼻血區（nosebleed seats，指距離球場最遠、最便宜的高層座位），白宮並未回應曼達尼今年5月表示自己曾進場花了700美元購買了這一區域座位的門票。

至於市長是否必須自行購票，紐約市的倫理規範規定，包括市長在內的地方官員，不得接受來自與市政府有業務往來人士價值超過50美元的贈禮。不過，規定也允許官員在某些情況下，以官方身分出席體育賽事。

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顏得智編輯記者

曾在兩家網路媒體擔任新聞編輯，媒體從業經驗約7年，現任職於《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心。主要撰寫國際政治、國際財經、國際社會現象相關新聞。
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