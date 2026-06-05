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中央銀行今（5）日公布今（2026）年5月我國外匯存底來到6050.74億美元，月增25.86億美元，仍為全球第4大外匯存底國。不過，台股5月暴衝，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計大幅增至1兆8956億美元，約當外匯存底高達313%，雙雙續寫史上新高。央行外匯局長蔡烱民表示，5月外匯存底增加主要有兩大原因，除外匯存底投資運用收益、孳息之外，還有主要貨幣美元的匯率變動，雖然月中因外資匯出較多，央行有進場調節，但月底又調節回來，因此抵銷掉了，而外資考量盈餘匯出之後，5月合計匯入60億美元。根據央行統計，5月歐元貶值了0.24%、英鎊貶0.3%、加幣也貶0.8%，但澳幣升值0.38%、日圓升0.66%、瑞士法郎升0.85%，人民幣則升比較多有1.08%，新台幣則升0.81%。至於主要國家外匯存底表現，第一名還是中國，截至4月底有3兆4105億美元，再來是日本截至5月底有1兆0939億美元，第三名則是瑞士有9130億美元，台灣6050.74億美元排第四，印度5430億美元、沙烏地阿拉伯4698億美元、香港4356億美元、新加坡4145億美元、南韓5月底4020億美元。