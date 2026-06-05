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原為派出所警員的趙珮婕昨（4）日發文表示，自己希望能從衝突中的執法者，走向公共事務的參與者與推動者，決定投身里長選舉的初衷，於是卸任警職全身投入里長的選舉工作，貼文累積至今有1.5萬按讚數。趙珮婕在臉書社團「{仁武人}大小事(2) 」上發文表示，在過去的5年多裡，她是站在第一線的派出所警員，曾處理過大大小小的糾紛，也看過許多社會上需要幫忙，但卻不得其門而入的人們，「雖然在職責及能力範圍內為民眾排憂解難早已成為習慣到不行的日常，看著那些受幫助展露笑顏的人們，也總能讓我感到幸福萬分，但與此同時也有許多的困難是警察這個身分沒有辦法解決的，每每看著那些無助民眾的身影，都讓我感到扼腕與無奈。」。趙珮婕接著說，那些因為缺乏社會關懷而孤立無援的獨居長輩、因缺乏監視器而難以釐清的里鄰糾紛等，都是需要被正視的，因此她想從執法者，走向公共事務的參與者與推動者，「這是我決定投身里長選舉的初衷，於是我卸任警職全身投入里長的選舉工作」。趙珮婕表示，她想把過去守護治安的專業和正義感，轉為照顧鄰里的實際行動。她知道在許多鄉親長輩的眼中，自己的年紀很輕，不過，她有著滿滿的活力，願意為里民奔波、有百分之百的熱忱，願意捲起袖子拚到底，「我會帶著謙卑的心，向每一位長輩學習、傾聽每一位里民的聲音」，懇請長輩和青年朋友給她一個機會。貼文一出，吸引1.5萬人按讚，網友們紛紛回應表示，「年輕人願意出來為里民服務！又有警察專業的背景，人又美又親切，這一定要支持啦！預祝高票當選」、「雖然不是你們選區的，推一個，年輕人有熱忱的人不多了，你還願意跳出來為民服務，真棒」、「看完珮婕的分享，感受到您對地方的熱忱與責任感」。