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2024年震驚全國的高雄連環殺人分屍案今（5）日一審宣判，雖然張介宗否認殺人、分屍，但國民法官認定兇嫌張介宗殺人事證明確，且張介宗3個月內接連勒斃、肢解大嫂等3名婦人手段極其殘虐、毫無悔意，因此依殺人、損壞遺棄屍體等罪，判處張介宗3個死刑、褫奪公權終身。74歲的張介宗因不滿遭其大嫂張黃姓婦人屢次催促搬離住處，於2024年11月29日利用張黃姓婦人進屋後將其勒斃，再以榔頭及銳器肢解遺體，藏於屋內廚房冰箱中，隨後多次騎單車將屍塊分批丟棄河道，並持張黃女遺留的郵局提款卡盜領5000元得手。2025年1月初張介宗在公園認識75歲張姓婦人，在與張婦建立情誼後，兩人因百萬名錶問題，張婦遭張介宗片回家後將其勒斃，隨後以同樣手法肢解、棄屍，並竊取張女的敬老卡搭乘捷運、渡輪。張介宗在殺害張女後見犯罪未被發覺，認為犯罪計畫可繼續執行，又在公園認識趙林姓婦人，並同樣在邀約返家後先勒斃再分屍丟棄。檢方認為張男犯罪手段與情節均已達到最嚴重程度，符合憲判字第8號判決中可判處死刑之要件，因此共依3個殺人罪起訴張介宗，並求處3個死刑。高雄碎屍人魔張介宗涉嫌連續殺害75歲黃姓兄嫂、友人張婦及71歲趙林姓婦人，還將3人分屍，遭檢方求處3個死刑。高雄地方法院從上月26日起 展開為期10天的審理，張介宗仍否認殺人、分屍，國民法官今天下午4點做出裁定，判張介宗3個死刑、褫奪公權終身。