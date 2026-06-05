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▲台北101是國內外旅客到台北必去的景點之一。（圖／記者葉盛耀攝）

▲佛光山佛陀紀念館內的成佛大道（圖／記者葉盛耀攝）

▲台南奇美博物館現正舉辦年度大展《埃及之王：法老》（圖／奇美博物館提供）

今明受到低壓以及鋒面接近，全台都有明顯降雨，而下周梅雨鋒面靠近，猛烈降雨持續到六月中旬。遇到雨天出遊，只能跑室內景點。國際旅遊評論網站Tripadvisor也有整理「台北適合雨天從事的最佳活動（行程）」，依據近日旅客最愛來排序，前三名包含到台北101，除了在一樓平面拍與大樓的合照，以及到內部購物中心逛街之外，必去點還包含89樓的室內觀景台，擁有360度的落地玻璃窗，能將整個台北市的街景盡收眼底；還有88樓的世界級風阻尼球（Tuned Mass Damper） ，是全球唯一對外開放參觀的巨型防震工程奇蹟。當然還有101樓的高空秘境花園，現被打造成唯美的雲端花園。如果你膽子夠大，還可以報名「Skyline 460 天際線雲端漫步」，當然這必須是好天氣時才能開放。位在外雙溪的國立故宮博物院，於1965年成立，但事實上，，西元1948年故宮文物與中央博物院籌備處、中研院史語所、中央圖書館、北平圖書館等機構的文物，歷經萬難遷至臺灣。1965年故宮新館在台北外雙溪落成揭幕，並於2015年嘉義故宮南院登場。國立故宮博物院一藏有全世界最多的中華藝術寶藏，收藏品主要承襲自宋、元、明、清四朝，數量近70萬件，院內還有兩種故宮三寶，一為「藝術學界」稱呼的故宮三寶，三幅北宋巨碑式水墨畫，但因許多年才展出一次，鮮少人能親眼見到。另外為「民間版」的故宮三寶，也就是翠玉白菜、肉形石、毛公鼎。佛光山佛陀紀念館不只是佛教聖地，更融合了現代科技、藝術與歷史知識的聚集點，在網路上還被封為「佛教迪士尼」，必看包含成佛大道，還有本館上方座落著全亞洲最高的青銅坐佛（佛光大佛）鎮館之寶則包含本館金佛殿與玉佛殿。而館內裡頭美食選擇也不少，有知名的漢來蔬食與滴水坊。臺南奇美博物館即日起至2027年1月10日，攜手大英博物館推出臺灣歷年規模最大的古埃及特展《埃及之王：法老》。展覽匯聚280件珍貴真跡，包含巨型石雕、黃金珠寶、陪葬品及棺柩等，品總重達28噸，高達99%的展件為首度來臺亮相。另外，排行人氣第五～十之中，還包含台北迪化街、台中寶熊娛樂碼頭、華山1914文化創意產業園區、佛光山、國立海洋生物博物館、統一夢時代購物中心。