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國家安全會議林副秘書長飛帆應拉脫維亞「北約戰略溝通卓越中心」（NATO StratCOMCOE）之邀，於3日至4日出席在拉國首都里加舉行的安全論壇「2026年里加戰略溝通對話」(Riga Stratcom Dialogue 2026)。林飛帆於會中表示，中國的戰略溝通目標很明確，在國際上，中方意圖破壞民主友盟的團結，放大分歧製造分化；同時，中方透過劃設紅線，經濟、外交恫嚇，形塑國際社會不該跟台灣交往的氛圍。今年北約里加戰略溝通對話首度邀請林飛帆及駐英公使江雅綺出席，是我官方代表首次與會，北約戰略溝通卓越中心亦在其網站秀出台灣國旗，以及我官方代表正式職銜。本次北約戰略溝通論壇將台灣主題「台灣：在緊張局勢中引領戰略溝通」（Taiwan : Navigating Strategic Communication in a Tense Environment）列為專場座談，同時亦有日本專場以及太平洋島國專場，顯示北約近年對印太區域的重視及興趣。該論壇現場超過千名多國政府高層、外長、國會議員、多國駐歐使節、北約軍方將領、學者專家、非政府組織代表及媒體人士出席。林飛帆在會中提到，對台灣，中方的認知戰有三大目標：第一、瓦解台灣人民對民主或政府信心；第二、消弭台灣人民對國際盟友、包括美國的信任；第三則是孤立台灣。林飛帆強調，中國野心不僅止於吞併台灣，更在於突破第一島鏈，成為印太霸權，正在破壞現狀、改變現狀的力量，不是台灣，正是中國。他說，台灣將續與理念相近國家合作，並尋求參與國際場合的公平機會，讓台灣的聲音被國際聽見，亦盼國際社會勿以中方論述，包括一中政策或一中原則，自我限縮，放棄與台灣合作的機會。談到台灣的戰略溝通努力，林飛帆也向北約聽眾說明，台灣有決心強化自我防衛以嚇阻中國威脅，而總統賴清德所對推動的國防預算2030達到GDP百分之五，以及全社會防衛韌性，強化全民整備，就是最好的例證。此外，林飛帆亦向北約參與者展示台灣政府於今年初向全國960多萬家戶發布的《台灣全民安全指引》小橘書，這是小橘書首次登上北約相關國際論壇，會後亦獲得廣泛迴響及踴躍索取；林飛帆會後續與與會學者專家、政府官員晤敘，並接受彭博、Politico、TVNET等三家媒體專訪。