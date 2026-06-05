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▲台中市政府公布盧秀燕10天訪歐行程。（圖／台中市政府提供，2026.06.01）

台積電是德國年輕人認識的第一家台灣企業

聚焦工具機、半導體 台中拓展歐洲市場

面對台美關稅壓力衝擊，積極拓展非美市場成為各界關注焦點。台中作為國內半導體、精密機械與工具機等高科技產業重鎮，近來持續尋求海外合作契機。台中市長盧秀燕明（6）日晚間將率市政參訪團前往歐洲，展開為期10天的德國、捷克、奧地利參訪行程，除拜會德國國會，也將深入柏林、德勒斯登、布拉格、維也納等重要城市，強化產業與城市交流。根據規劃，盧秀燕一行將於歐洲時間9日拜訪布蘭登堡邦議會與柏林市政府；10日拜會德國國會，並與薩克森邦哥利茲縣簽訂友好交流備忘錄；11日前往德勒斯登市政府，並出席德勒斯登工商會年度晚會；12日拜會捷克參議院及布拉格市政府；13日拜會奧地利巴登市政府，並出席世界不動產聯盟新舊任會長交接典禮；14日則安排市政參訪及奧地利僑胞晚宴，預計15日返台。據了解，此行重點聚焦與德國的產業合作。今年3月，第九屆台灣國際工具機展（TMTS 2026）首度移師台中國際會展中心舉辦，德國經濟辦事處特別籌組「德國館」，邀集18家德國企業與品牌參展，成為本屆最大規模的單一國家展區，展現德國在智慧製造、自動化及工業數位化領域的技術實力，也讓盧秀燕對深化台德合作留下深刻印象。德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）5月28日曾在德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）陪同下拜會盧秀燕。徐德分當時表示，德台友誼不會因政黨輪替而改變，無論執政或在野，德國對台灣的支持始終一致，並親自邀請盧秀燕前往德國國會參訪交流，雙方更當場相約「下個月德國見」。德國與台灣近年產業互動日益密切。根據德國經濟辦事處公布的今年第一季台德經貿統計，台灣對德國出口總額達21.21億美元，較去年同期16.53億美元成長28.3%，其中電子零組件年增率高達71.2%。德國經濟辦事處首席代表蘭依樺博士指出，相關數據顯示台德產業鏈具高度互補性。德經處總經理戴佩玲也提到，隨著台積電赴德設廠，愈來愈多德國民眾開始關注台灣，許多年輕人認識的第一家台灣企業就是「台積電」。台中市政府經發處表示，台積電目前與德國政府及台灣大學合作推動「半導體人才培育計畫」，每年至少安排50名德國學生來台受訓，並赴台中A14廠實習，去年來台人數已突破100人，參與計畫的大學數量也持續增加。此外，去年因應美國關稅政策對出口製造業帶來的衝擊，中市府推出企業外貿拓展補助方案，其中便有廠商申請赴德國參展補助，顯示台中與德國在科技產業及人才交流上的合作愈發緊密。中市府指出，此次出訪的德國、捷克與奧地利，皆在全球工具機、精密機械、半導體晶片及自行車等領域具備深厚工業基礎；台中則擁有全球最密集的精密機械黃金廊道，產業聚落完整，長期與德、捷、奧三國維持密切互動。市府表示，此次歐洲參訪將以「拜會民主友人」、「訪問友我城市」及「擴展國際市場」三大主軸推動，預計走訪柏林、布蘭登堡邦、薩克森邦、德勒斯登、布拉格、巴登市及維也納等7座城邦，盼透過實地交流，進一步深化台中與歐洲政經界的合作關係，並為台灣產業開拓更多國際市場機會。