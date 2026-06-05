美國紐約一隻名叫皮特的狗狗日前與主人外出散步時，因牽繩突然斷裂意外走失。不過牠沒有驚慌失措，而是憑著記憶獨自在街頭行走約1.6公里，最後成功抵達平時熟悉的寵物日托中心。監視器畫面顯示，皮特獨自在門口等待工作人員開門，臉上還掛著開心笑容，讓眾人又驚又喜。雖然牠疑似曾遭車輛擦撞，身上留有輪胎痕跡，但幸運的是並未受到嚴重傷害。事後皮特隔天就重返日托中心與好友玩耍，聰明表現也讓網友直呼不可思議。
散步途中不小心走失！狗狗獨自找上日托中心
位於紐約布魯克林的寵物日托中心「Pooch Play and Stay」近日分享一段監視器畫面，只見店門外突然出現一隻小狗，牠站在玻璃門前不斷等待，似乎期待有人發現並放牠進入。
過了一段時間後，工作人員才注意到門外的身影，仔細一看才發現，這隻狗狗竟然是平時常到店裡報到的客戶犬皮特，而且身邊完全沒有主人陪同，看起來是獨自前來。
工作人員趕緊聯繫飼主確認狀況，才得知原來皮特當天與主人散步時，牽繩突然斷裂，牠因此脫離控制獨自在街頭遊走。令人意外的是，皮特沒有迷失方向，而是一路沿著熟悉路線步行約1.6公里，最後成功抵達自己熟悉的寵物日托中心。
狗狗一路走1.6公里找朋友抬槓！見到熟人狂傻笑
從畫面中可以看到，皮特抵達時不但神情輕鬆，臉上還露出燦爛笑容，完全不像剛經歷走失意外。進到中心後，牠也立刻與其他狗朋友玩成一片，開心模樣讓人很難想像牠稍早前才在街頭獨自流浪。
影片曝光後迅速吸引超過百萬次觀看，不少網友被皮特的機智表現圈粉，紛紛留言表示「狗：主人呢？那我先去找朋友囉」、「像終於脫離家長視線的小孩」、「還知道要去找朋友抬槓太好笑」、「根本是自己跑去上課的乖學生」。
不過工作人員後來也發現，皮特身上出現疑似輪胎壓過的痕跡，因此先替牠洗澡並進一步觀察狀況。接獲通知的主人很快趕到現場，隨後帶著皮特前往獸醫院檢查。幸好檢查結果顯示，皮特身上僅有些微擦傷，並未受到嚴重傷害。恢復狀況良好的牠，隔天又再度回到日托中心，繼續和熟悉的朋友們開心玩耍。
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位於紐約布魯克林的寵物日托中心「Pooch Play and Stay」近日分享一段監視器畫面，只見店門外突然出現一隻小狗，牠站在玻璃門前不斷等待，似乎期待有人發現並放牠進入。
過了一段時間後，工作人員才注意到門外的身影，仔細一看才發現，這隻狗狗竟然是平時常到店裡報到的客戶犬皮特，而且身邊完全沒有主人陪同，看起來是獨自前來。
工作人員趕緊聯繫飼主確認狀況，才得知原來皮特當天與主人散步時，牽繩突然斷裂，牠因此脫離控制獨自在街頭遊走。令人意外的是，皮特沒有迷失方向，而是一路沿著熟悉路線步行約1.6公里，最後成功抵達自己熟悉的寵物日托中心。
從畫面中可以看到，皮特抵達時不但神情輕鬆，臉上還露出燦爛笑容，完全不像剛經歷走失意外。進到中心後，牠也立刻與其他狗朋友玩成一片，開心模樣讓人很難想像牠稍早前才在街頭獨自流浪。
不過工作人員後來也發現，皮特身上出現疑似輪胎壓過的痕跡，因此先替牠洗澡並進一步觀察狀況。接獲通知的主人很快趕到現場，隨後帶著皮特前往獸醫院檢查。幸好檢查結果顯示，皮特身上僅有些微擦傷，並未受到嚴重傷害。恢復狀況良好的牠，隔天又再度回到日托中心，繼續和熟悉的朋友們開心玩耍。