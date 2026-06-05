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台中市長盧秀燕預計明（6）日至15日，率領市府團隊展開為期10天的歐洲訪問行程，預計出訪德國、捷克與奧地利三國。台中市政府指出，此行將以「拜會民主友人」、「訪問友我城市」、「擴展國際市場」為三大主軸，期盼在共享民主信念的基礎上，深化台中與歐洲各界的實質交流。市府強調，面對美國對等關稅衝擊全球市場的挑戰，地方政府責無旁貸，不只要協助在地產業穩定發展，更應主動帶頭走向國際、把市場做大，為台灣產業開闢新出路。市府說，德、捷、奧三國在全球工具機、精密機械、半導體晶片及自行車等領域皆擁有深厚的工業基礎；而台中本身即擁有全球最密集的「精密機械黃金廊道」，產業聚落健全。此行將前往柏林、布蘭登堡邦、薩克森邦、德勒斯登、布拉格、巴登市及維也納等7座城邦，期盼藉由強強聯手，為台中產業爭取更多國際合作契機。