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2026中華職棒新人球員測試會將於6月15日在新莊棒球場舉行，今年共有85位選手通過資格審核，包括40位投手、7位捕手、21位內野手及17位外野手。經測試後獲球團推薦者，即可參加6月29日的新人球員選拔會。其中，樂天桃猿李勛傑的弟弟以及旅日好手陽柏翔的弟弟、文化大學外野手陽黃柏憲也名列新人測試會名單。臺北市立大學王牌投手莊承翰今年將挑戰職棒殿堂，曾一度離開球場的他，在大三時重返球隊，大四這年不僅於桃園盃奪下賽會MVP，更在大專棒球聯賽繳出亮眼成績，總計投54局，拿下4勝、2次救援成功，並在冠軍賽後援2.2局無失分，替球隊守住勝果，成為北市大奪冠的重要功臣。經歷軍旅生涯的吳冠儒，高中就讀中正預校，國中時期曾與旅日好手林安可同隊，為了一圓職棒夢，他決定重拾手套，再次走上棒球之路；今年加入日本獨立聯盟火之國沙羅曼達隊磨練球技，期盼透過測試會展現實力，爭取球團青睞。臺東大學同名同姓的投捕搭檔林承恩，也雙雙報名參加測試會。投手林承恩高中就讀嘉義高中，大學遠赴東部加入臺東大學棒球隊，目前最快球速達143公里，透過大學期間各項賽事歷練，逐步展現穩定的投球表現與強大心理素質。捕手林承恩則為臺東大學主戰捕手，具備優異配球能力與攻守兼備的特質，今年在大專棒球聯賽出賽7場、打擊率0.333，榮獲最佳捕手獎肯定。曾歷經普悠瑪列車出軌事故、克服嚴重傷勢後重返球場的王羽飛，目前就讀中信科技大學，近兩年皆代表球隊參與大專棒球聯賽，透過不同層級賽事累積實戰經驗，心中的職棒夢從未熄滅，期待能藉由此次測試會前進更高層級的舞台，完成自己的夢想。李立威為樂天桃猿球員李勛傑的弟弟，去年挑戰選秀失利後，選擇進入大學持續精進自我，在大專棒球聯賽及春季聯賽皆有全壘打演出，展現不俗長打能力；經過大學的歷練，在球技和心態上皆更加成熟，希望今年能成功追隨哥哥的腳步踏入職棒，也為中職再添一組兄弟檔。旅日好手陽柏翔的弟弟、文化大學外野手陽黃柏憲，也將參加本次測試會，陽黃柏憲具備不錯的打擊能力與戰術執行力，同時擁有速度優勢及穩定的外野守備能力，是一名攻守俱佳的全方位選手，期盼能在測試會中大展身手，順利叩關職棒舞台。中華職棒新人球員測試會即將登場，測試會採分隊實戰形式進行，考驗選手在實戰中的綜合能力，測試會當天歡迎球迷進場觀賞各路好手同場較勁，期待各球團透過測試會發掘潛力新秀，找到下一位職棒新星。