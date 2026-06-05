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▲男網友在北車上公廁時把咖啡潑在褲子上，他發文求助好心人救援，意外釣出潘若迪本尊出手相救。（圖／翻攝自Threads）

「亞洲有氧天王」潘若迪以健身長才、幽默談吐活躍於各大綜藝節目，近日他成為Threads上的熱門人物，原因是潘老師本人親自幫一名褲子染上咖啡漬、被困在台北車站的民眾外送上一條全新的褲子，該位民眾的奇遇讓網友大感驚奇，「太扯了！藝人相救這可以吹一輩子！」一名男網友昨（4）日中午在Threads發求救文，指出在北車地下街的廁所如廁時，不小心將咖啡翻倒在褲子上，曝光的照片中，原PO的白色褲子褲檔上沾染大面積咖啡漬，「這個位置...這個顏色...看起來十分有二十分不對勁...根本不敢走出去...」男網友請求是否有好心人能緊急支援一條褲子給他，並承諾會給予外送費用，經過2個多小時，原PO再度發文：「感謝支援外送！不愧是脆真的找到人幫忙，竟然釣到席琳迪翁本尊，解鎖人生成就！」附上的照片中，可見藝人潘若迪以席琳狄翁的扮相和男網友合影，兩人對鏡頭合比愛心手勢。這兩篇貼文在Threads發酵，其他網友紛紛留言：「等等！是潘若迪幫你送褲子嗎!我驚呆了」、「好扯喔！以為cos成潘若迪大家就認不出她是席琳迪翁嗎」、「哇X！真的是潘老師救援」、「太神奇了潘老師本尊耶！是不是去哪裡參加動漫場次很近，順路跑過來！」不過也有網友質疑潘若迪十萬火急救援，怎麼還有時間完成席琳狄翁造型才前往解救男網友，且潘若迪今天也發布關於與知名外送平台合作的貼文，認為只是一種有趣的行銷手法。