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▲台南市長黃偉哲表示，智慧機器人及無人機產業具備低污染、高附加價值特性，符合未來產業發展趨勢，也有助於回應地方對產業升級的期待。(圖／南市府提供)

為活化新營糖廠並帶動溪北發展，台南市長黃偉哲今(5)日宣布，將推動「智慧機器人加值台南—新營糖廠轉型文化科技場域」計畫，把新營糖廠打造為智慧機器人展示、實證、教育及招商服務的重要前哨站，並納入台南智慧機器人產業發展布局，成為串聯研發、製造與應用的重要節點。黃偉哲表示，台南正積極打造以沙崙、六甲及柳營為核心的智慧機器人產業發展聚落，其中沙崙聚焦研發、六甲著重應用開發、柳科三期未來將朝機器人製造基地發展，因此南市府規劃在既有場域中尋找可立即啟動的基地，而位於新營市中心、面積約29公頃的新營糖廠，正具備發展智慧機器人展示與應用場域的優勢條件。黃偉哲指出，新營糖廠位處溪北核心地區，交通便利，周邊教育、醫療及生活機能完善，不僅適合作為智慧機器人展示、人才教育、實證場域、企業Demo與招商服務據點，也能成為機器人產業鏈對外展示的重要窗口，吸引人才回流溪北，進一步厚實大南方新矽谷S廊帶科技量能。黃偉哲強調，市府推動產業發展同時重視環境永續與生活品質，必須符合「發展不要污染、不要缺電、不要缺水」的原則。智慧機器人及無人機產業具備低污染、高附加價值特性，符合未來產業發展趨勢，也有助於回應地方對產業升級的期待。針對文化資產保存議題，黃偉哲也認為，台南向來具備文化古都與科技新城並存的發展特色，新營糖廠未來也將朝向文化資產、親子休閒與智慧科技共榮發展，創造多元場域價值。黃偉哲也以南科發展歷程為例，強調當年南科是從甘蔗田上孕育而出全球重要的半導體產業聚落。經發局表示，新營糖廠已透過都市計畫變更，規劃為產業文化專用區、糖業文化專用區及保存區。未來市府將積極爭取中央預算支持，並與台糖攜手推動公私協力活化。短期將辦理先期規劃，中期設置示範館並啟動實證計畫，長期則朝常設展示場域及招商服務平台發展，打造全台領先的「實體AI」展示與實證基地，補足智慧機器人產業從研發、製造到應用落地的最後一哩路。