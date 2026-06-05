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屏東縣政府主辦的「屏東旅遊購GO節」首場直播抽獎活動今（5）日登場，由縣長周春米親自抽出首波最大獎，一輛市值逾百萬元的Honda新款CR-V汽車，由來自新北市的鄭小姐幸運獲得，成為活動開跑以來首位百萬大獎得主。縣府表示，活動將持續至10月31日，凡入住屏東縣33鄉鎮市合作旅宿並完成登錄，即有機會把百萬名車及多項大獎帶回家。周春米表示，「屏東旅遊購GO節」今年邁入第二屆，去年配合恆春建城150週年，活動範圍以恆春半島為主；今年則全面擴大至屏東全縣33鄉鎮市。自5月1日活動上線以來，短短一個月登錄消費金額已突破1,000萬元，帶動觀光產值超過2億元，展現強勁旅遊動能，也讓更多旅客深入認識屏東多元豐富的觀光魅力。首場抽獎全程在律師見證下公開直播進行，確保公平公正。幸運得主鄭小姐日前與20多位親友入住墾丁福華渡假飯店，共訂8間房、停留3天2夜，住宿消費約16萬6千元，依活動規則獲得166組抽獎序號。當縣長周春米致電通知中獎時，鄭小姐一度不敢置信地驚呼「真的嗎？」周春米則幽默回應「真的，不是詐騙」引發現場熱烈掌聲與歡呼。鄭小姐表示，接到電話時興奮到全身發抖，雖知道自己擁有較多抽獎序號，但從未想過能直接抱走最大獎，心情相當激動。周春米指出，縣府透過「住一晚、玩多點、抽大獎」的創新行銷模式，串聯住宿、觀光及消費資源，鼓勵旅客深度探索屏東。除了正在熱烈展開的黑鮪魚文化觀光季外，還有「騎來屏東玩」12條特色自行車路線，以及屏東縣立美術館、東港王船文化館與看海美術館等藝文場館，歡迎全國民眾安排南國旅程，感受屏東自然景觀與人文風采。交通旅遊處表示，目前活動合作旅宿及優惠店家已超過450家，涵蓋飯店民宿、餐飲美食、觀光景點及特色伴手禮業者，打造完整旅遊消費鏈。活動期間將持續採「月月抽獎」方式辦理，後續還將送出5輛汽車，以及電動機車、iPhone、iPad及多項家電好禮。縣府也提醒民眾，出遊住宿應選擇合法旅宿，以保障住宿品質及旅遊安全，共同享受安心又幸運的屏東之旅。