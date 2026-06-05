輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前才結束台灣行程，如今轉往韓國後再度成為焦點。原先韓媒傳出黃仁勳有望與《英雄聯盟》傳奇選手 Faker（李相赫）見面，沒想到消息很快成真。T1官方今（5）日公開照片證實，黃仁勳親自現身 T1 BASE CAMP 弘大基地，與 Faker 及 T1 全體《英雄聯盟》戰隊成員同框合照。
傳聞不到一天就成真，T1 官方透過社群平台公開多張照片，只見黃仁勳站在隊伍中央，身旁則是 Faker 與其他 T1 成員。T1 表示，黃仁勳此次以「驚喜訪客」身分造訪 T1 BASE CAMP 弘大店，讓選手們又驚又喜。
更在貼文中寫下「The Jensen Huang Buff is real！（黃仁勳 Buff 真的存在！）」，並提到此次活動與 Riot Games 參與 NVIDIA RTX Spark 計畫有關。T1 也開玩笑表示，黃仁勳親自到場替戰隊加持，希望能為隊伍帶來好運與戰力提升。
不只合體Faker 黃仁勳虧他的 RTX 4070是「骨董」
值得注意的是，黃仁勳此次現身並非單純參觀。現場互動時，他詢問 Faker 目前使用哪款顯示卡，當 Faker 回答是 GeForce RTX 4070 時，黃仁勳隨即開玩笑表示「那是骨董」，引發全場笑聲。
隨後黃仁勳拿出 NVIDIA 最新旗艦顯示卡 GeForce RTX 5090，並與 Faker 一同在顯示卡上留下親筆簽名。黃仁勳還笑稱，這張擁有兩人簽名的 RTX 5090 是全球獨一無二的特別版，「價值可能高達100萬美元」，再度炒熱現場氣氛。
外界原本將焦點放在黃仁勳與 Faker 的會面。但從官方公開照片來看，這次並非單獨見面，而是與整支 T1《英雄聯盟》戰隊交流。照片曝光後迅速在社群平台瘋傳，不少玩家笑稱「AI 教父終於見到電競之神了」、「黃仁勳追星成功」、「有黃爸爸加持世界賽穩了」、「這才是真正的神級支援」、「RTX 5090 親簽版根本是傳家寶」。
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不只合體Faker 黃仁勳虧他的 RTX 4070是「骨董」
值得注意的是，黃仁勳此次現身並非單純參觀。現場互動時，他詢問 Faker 目前使用哪款顯示卡，當 Faker 回答是 GeForce RTX 4070 時，黃仁勳隨即開玩笑表示「那是骨董」，引發全場笑聲。
隨後黃仁勳拿出 NVIDIA 最新旗艦顯示卡 GeForce RTX 5090，並與 Faker 一同在顯示卡上留下親筆簽名。黃仁勳還笑稱，這張擁有兩人簽名的 RTX 5090 是全球獨一無二的特別版，「價值可能高達100萬美元」，再度炒熱現場氣氛。