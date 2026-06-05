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圓祥生技今（5）日正式掛牌上櫃，成為台灣少數以雙特異性抗體新藥開發為核心的公開市場新藥公司。不過，上櫃首日並未出現蜜月行情，掛牌參考價105.5元，最高到107元，收105元，下跌0.5元。總經理何正宏表示，上櫃不僅是資本市場里程碑，也代表累積的抗體工程技術、臨床開發與國際授權佈局正式邁向新局。圓祥生技日前舉辦業績發表會時，大股東潤泰集團代表南山人壽董事長尹崇堯也代表出席致詞，肯定圓祥生技價值，並且表示上櫃不會停止其腳步，而是擁有更多資源去實現願景。日前潤泰創辦人尹衍樑辭世後，市場流傳大股東賣股，董事長陳志全昨也出現澄清謠言。圓祥生技表示，過去兩個月以來業務陸續達成重要進展，包括：一、授權信達生物開發之眼科新藥IBI302，於濕式老年性黃斑部病變三期臨床達成主要療效終點，並展現延長給藥間隔與良好安全性，為後續中國藥證申請與國際市場拓展奠定基礎；二、圓祥也與Delos Capital展開合作，計畫成立合資公司，切入自體免疫疾病，將雙抗技術平台由腫瘤與眼科進一步延伸至免疫疾病治療領域。展望下半年，圓祥生技除了持續推進既有臨床管線外，AP505預計第三季啟動中國以外亞太二期臨床，作為後續國際授權與臨床價值驗證的重要基礎。