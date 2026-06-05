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▲ 「小洞天經典石頭火鍋」第二間分店進駐高雄熱門地標「新濱町海洋廚房」。（圖／記者陳美嘉攝，2026.06.05）

百年汕頭泉成老字號「泉成餐飲集團」旗下品牌「小洞天經典石頭火鍋」主打經典石頭火鍋「桌邊現炒」，運用「梅鈉反應」完美鎖住肉汁與留住現炒好滋味。第二間分店今（5）日進駐高雄熱門地標「新濱町海洋廚房」。小洞天經典石頭火鍋嚴選15種特色湯底，包含招牌沙茶、特色烏骨雞、香濃爆炒、塔香四溢系列，以及香醇牛奶、韓式泡菜鍋與爆香麻辣鍋等，鍋物上桌時先以熱麻油下鍋爆炒，再加入蔬菜及肉品快炒，在梅鈉反應下，瞬間激發肉汁靈魂並鎖住肉汁產生香味，再注入招牌靈魂高湯，鮮甜不膩、層次分明。百搭湯底搭配精選肉品或膨湃海鮮，海陸交織，是鮮味和甜味的完美結合。不僅在湯底與肉品上講究，誠意十足的「豐富自助吧吃到飽」，提供多款新鮮季節蔬菜、各式火鍋料、精選副食、飲品及冰品等無限量供應。小洞天新濱町海洋廚房店開幕於6/5至6/14推出限時優惠，內用消費享買一送一，每日限量50份。凡內用消費一鍋就送一張鍋物免費兌換券，使用期間於6/15至7/16。