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▲高雄市警交大結合民間大型車業者、仁武分局合作，將實體大型車輛移至校園內。透過「身歷其境」的沉浸式體驗，讓高中生們體會大型車的潛在危險。（圖／高市警交大提供）

為讓即將考照上路的青少年「遠離大型車視野死角及內輪差」之防禦駕駛觀念，高雄市政府警察局交通警察大隊於今（5）日結合共同規劃「大型車入校園交通安全宣導」活動。這次活動特別引進預拌混凝土車進駐高雄市立文山高中校園，透過「身歷其境」的沉浸式體驗，讓這群即將成為機車駕駛新血的高中生們，體會大型車的潛在危險。有鑑於以往傳統講授式宣導成效有限，且高中生即將滿18歲，是準備取得駕照、正式上路的新鮮族群，高雄市警交大此次採取結合民間熱心大型車業者、仁武分局合作，將實體大型車輛移至校園內。活動期間，由員警及專業駕駛員引導學生分批參與。活動核心安排學生親自輪流登上大型車駕駛座，以司機之「第一視角」實地觀測車體周遭之視野死角範圍，並進行防禦駕駛模擬演練。參與學生在親身體驗後紛紛驚呼：「從後視鏡真的完全看不到旁邊的人！」深刻體會到未來騎車上路時，主動遠離大型車輛的重要性。高市警交大表示，大型車輛因車體龐大，行駛時具有高度的視野死角與內輪差危險性，非局外人所能輕易察覺。這群高中生即將面臨考照與獨立上路的階段，在他們正式騎車上路前，透過實車體驗防禦駕駛觀念至關重要。特別感謝民間大型車業者的大力支持與公私協力，在確保校園安全的前提下，提供實車供學生操作體驗。此舉不僅有效拉近警民距離，更將生硬的交通法規與安全常識，轉化為具體且具教育意義的實踐行動。高市警交大強調，交通安全教育應提前佈局，提升年輕族群於道路環境中之自我保護與防禦駕駛能力。未來亦將持續推動多元化交安宣導作為，擴大與民間企業、各級學校之合作範疇，落實「人本交通」理念，共同建構安全、友善的都市交通防護網。