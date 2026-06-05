輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（5）日正式飛往韓國，一下飛機就直奔位於弘大的T1 Base Camp（T1網咖），與《英雄聯盟》（LOL）韓國戰隊T1見面。而這趟行程最爆笑的插曲，莫過於T1打野選手Oner，因為他過去曾公開懺悔「太早賣掉輝達股票」，如今居然親自跟黃仁勳合照，畫面瞬間被粉絲做成大型迷因。尤其NVIDIA股價從他2024年賣掉時的約137美元（約台幣4354元），一路漲到現在218美元（約台幣6929元）左右，漲幅接近60%，也難怪大家看到合照第一反應，全都笑喊難怪會後悔。
T1 Oner圓夢合照黃仁勳 昔賣飛輝達股票被挖出
黃仁勳結束與T1的公開活動後，T1輔助Keria率先跟AI教父合到照，Oner隨後跟上，最後兩人都順利拿到自拍，黃仁勳甚至還伸手拍了拍Oner肩膀，沒想到照片立刻笑噴粉絲，瘋狂洗版說：「孩子，聽說就是你把輝達股票賣了？」、「超級好笑！他超後悔」，還幫照片配圖寫上「給你看看我的持股紀錄」。
其實Oner曾親口坦承自己超後悔賣掉NVIDIA股票，當時他苦笑說：「早知道不要把NVIDIA股票賣了……哈……我真的超笨。」還透露自己是在2024年就賣掉，偏偏後來NVIDIA股價一路狂飆，如今再回頭看，也難怪他會被粉絲虧爆。
根據NVIDIA歷史股價，2024年底股價大約落在137美元左右，但黃仁勳這次訪韓前，NVIDIA最新股價已經來到218美元上下，2年就漲價81美元，報酬率接近60%。如果當初Oner沒有賣掉、選擇繼續抱著，以10股來算，現在就差了超過810美元（約新台幣2萬6000元），難怪這次他跟黃仁勳合照時，粉絲第一反應不是羨慕，而是直接笑他：「這根本是見到自己錯過的錢。」
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黃仁勳結束與T1的公開活動後，T1輔助Keria率先跟AI教父合到照，Oner隨後跟上，最後兩人都順利拿到自拍，黃仁勳甚至還伸手拍了拍Oner肩膀，沒想到照片立刻笑噴粉絲，瘋狂洗版說：「孩子，聽說就是你把輝達股票賣了？」、「超級好笑！他超後悔」，還幫照片配圖寫上「給你看看我的持股紀錄」。
其實Oner曾親口坦承自己超後悔賣掉NVIDIA股票，當時他苦笑說：「早知道不要把NVIDIA股票賣了……哈……我真的超笨。」還透露自己是在2024年就賣掉，偏偏後來NVIDIA股價一路狂飆，如今再回頭看，也難怪他會被粉絲虧爆。
根據NVIDIA歷史股價，2024年底股價大約落在137美元左右，但黃仁勳這次訪韓前，NVIDIA最新股價已經來到218美元上下，2年就漲價81美元，報酬率接近60%。如果當初Oner沒有賣掉、選擇繼續抱著，以10股來算，現在就差了超過810美元（約新台幣2萬6000元），難怪這次他跟黃仁勳合照時，粉絲第一反應不是羨慕，而是直接笑他：「這根本是見到自己錯過的錢。」