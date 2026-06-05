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▲研華近日舉辦全球夥伴大會WPC，今年首度與COMPUTEX展覽深度整合。（圖╱研華提供）

工業電腦大廠研華近日於研華智能共創園區舉辦全球夥伴大會 WPC（World Partner Conference），今年研華WPC首度與COMPUTEX展覽深度整合，成功吸引來自全球超過800位技術夥伴、產業領導與生態系成員共襄盛舉，今年大會、論壇共同探討邊緣AI、實體AI與AI代理的最新發展趨勢，更推動生態系夥伴搶進策略、技術與落地商機。作為全球邊緣AI產業的年度盛事，研華打造出橫跨全球技術趨勢、前端產品體驗與跨國商業媒合的平台，透過為期三天的密切交流，不僅讓全球與會者直擊最先進的邊緣運算與AI智慧方案，更實質促進了全球生態系夥伴在策略、技術與落地商機上的深度綁定。研華董事長劉克振表示，研華今年以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」為主軸，首度將WPC與COMPUTEX整合擴大舉辦，就是希望透過全球生態系合作以建立更完整的邊緣AI產業鏈，進而串聯技術夥伴、開發者與產業客戶，打造可複製且具規模化的解決方案。研華北美區總經理牛文中從市場第一線觀察指出，企業導入邊緣AI的需求快速成長，客戶需要的已不再只是單一硬體設備或AI模型，而是能夠整合硬體、軟體、AI框架、系統部署與場域服務的系統級夥伴。尤其在智慧製造、醫療、物流與自主設備等應用場域中，AI專案往往涉及跨平台整合、即時運算、資料整理與現場維運等複雜需求，因此AI商業化的關鍵成功因素就在於是否具備完整生態系協作能力，以及可快速規模化部署的架構能力。研華嵌入式事業群總經理張家豪分析，全球正站在邊緣AI發展的重要轉折點，並即將迎來實體AI快速成長的重大浪潮，AI已從過去集中於雲端模型訓練與生成式AI，進一步演進至具備感知、推理與行動能力的實體AI階段，AI未來將真正能即時參與產業決策與自主運作，成為推動產業智慧化升級的重要力量。為協助企業跨越AI導入過程中的整合與部署挑戰，研華WISE事業群副總兼首席軟體架構師黃思瑋也分享了研華自家的WEDA架構，他指出，WEDA的目的在於提供一開放架構，加速開發者與企業於各式GPU、NPU晶片上開發AI代理、數位孿生、邊緣AI等應用，並大幅降低多場域、大量邊緣AI設備部署以及AI模型生命週期管理的複雜度。」透過一致性的開發架構與生態系支援，他說，研華希望協助夥伴將AI應用從概念驗證階段，快速推進至可持續營運的大規模商業部署，攜手迎來邊緣AI的全面普及。