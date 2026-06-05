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檢方：已可排除「外人」所為的可能性

笑稱「太太裝的」！李乾龍：不提告追究任何人

沒證物、匿名信難涉恐嚇！檢方全案簽結

國民黨副主席李乾龍座車遭安裝追蹤器一案，文傳會主委尹乃菁點名總統賴清德，質疑情資系統遭濫用，更爆料收到恐嚇信，引發熱議。新北地檢署分案偵辦，傳喚李、尹協助調查後，今（5）日以相關證據均滅失，且李表明不提告追究任何人等理由，將本案可能涉及的妨害祕密、恐嚇危害安全等罪嫌都簽結。新北檢今日發布偵結新聞稿指出，李乾龍去年（2025年）12月18日，收到1封宮廟人員轉交的匿名信，信中提及他的行程可能外洩，李問自己的黃姓司機是否感覺被跟蹤，因此連繫檢測公司負責人陳男，同月24日把車開到國民黨中央黨部地下停車場，交給陳男介紹的技術人員鄭男檢查。鄭男操作儀器找遍全車，在李乾龍廂形座車後車門處，掀起地墊與隔板放置備胎的空間中，找到1枚藏在右後角落的疑似追蹤儀器，外型雷同Airtag的定位器。檢方指出，因李乾龍不追究此事，當下就丟了這枚儀器，事後已無從採證確認該儀器究竟是藍牙防丟器或是GPS追蹤器、也無法解析該儀器有無留存任何定位數據。檢方為查明有無外力介入，傳喚李乾龍與黃男、陳男及鄭男，以同款廂形車實地模擬，確認李乾龍本件座車僅由李使用、由黃男駕駛，該車未使用或人員離開時，車子都會上鎖，一般外人無法隨意進入車內，李的座車也無任何被破壞入侵跡象，已可排除徵信社之類「外人」所為的可能性。李乾龍與尹乃菁上月（5月）14日為此事到新北檢協助調查，李開完庭對媒體笑稱所謂追蹤器是「我太太裝的」，而安裝追蹤器可能涉及的妨害祕密罪嫌為告訴乃論之罪，李乾龍表明不提告追究任何人。此外，尹乃菁今年（2026年）4月指稱李乾龍座車遭偷裝追蹤器，引起輿論關注，轄區新北市警局副局長林武宏親自拜訪李乾龍詢問案情，李再三強調「小事」不願報案，警方最後以李收到的匿名信內容，可能涉及恐嚇危害安全罪嫌，屬於非告訴乃論之罪，據此報請新北檢偵辦。不過檢方今指出，依李乾龍說法，這封匿名信是提醒他行程可能外洩，且李自認沒遭受恐嚇、已銷燬這封匿名信，無法提供採證調查，而尹乃菁證稱，是看媒體報導李收到「恐嚇信」，但她也沒看過內容，也不知信件來源。由於李乾龍不提告，妨害祕密罪嫌部分欠缺合法告訴要件，而李口述的匿名信內容難以認定涉及恐嚇，加上追蹤器、匿名信等證物都以滅失，無從查明特定嫌疑人，檢方只能將全案簽結。