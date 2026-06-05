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▲中國工程師學會舉辦115年聯合年會，有學者、專家、工程師學會會員，以及各項工程獎項得主與會。(圖／記者黃守作攝，2026.06.05)

▲中國工程師學會理事長楊宗興致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.06.05)

▲行政院公共工程委員會副主任委員李怡德致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.06.05)

▲中國工程師學會舉辦115年聯合年會。(圖／記者黃守作攝，2026.06.05)

中國工程師學會及各專門工程學會於今(5)日，在高雄市小港區中鋼公司禮堂，舉辦115年聯合年會，會中由中國工程師學會理事長楊宗興頒獎表揚傑出工程師，年會以戰勝試煉與成就韌性為主題，將征服挑戰作為核心精神，期凝聚工程界智慧，並聚焦數位科技與低碳轉型，互相交流及探討產業未來的創新挑戰與永續發展。中國工程師學會115年聯合年會，是由中國工程師學會理事長楊宗興主持，行政院公共工程委員會副主任委員李怡德、中鋼公司董事長黃建智、總經理陳守道、前董事長宋志育等人，以及學者、專家、工程師學會會員、各項工程獎項得主與會。中國工程師學會理事長楊宗興表示，總統賴清德於日前，在總統府接見中國工程師學會及各專門工程學會115年度各獎章得獎人，以表達對中國工程師學會的期許與重視。楊宗興說，工程建設是國家發展的重要基石，工程人的責任與使命，在於彼此攜手合作，以專業能力推動社會進步與國家永續發展，近年半導體產業蓬勃發展，展現我國科技競爭優勢，也成為國家發展的重要動能，期待更多年輕人投入工程領域，透過各界工程人才共同成長與創新，厚植支撐社會運作的根本力量，強化國家競爭力。行政院公共工程委員會副主任委員李怡德指出，中國工程師學會115年聯合年會以戰勝試煉與成就韌性為主題，將征服挑戰作為核心精神，期凝聚工程界智慧，並聚焦數位科技與低碳轉型，互相交流及探討產業未來的創新挑戰與永續發展，而在面臨全球氣候變遷與數位化浪潮交織下的嚴峻挑戰，惟有加速數位科技發展驅動低碳轉型，才能有效提升產業的競爭力與韌性，啟發技術創新應用，共創工程領域的低碳永續新未來。會中並邀請台灣大學管理學院院長陳家麟以當人工智慧(AI)遇上永續發展韌性打造新趨勢為題，作專題演講，他從管理與科技整合角度，分享人工智慧(AI)與ESG融合下的產業變革、企業韌性及永續轉型趨勢，深入剖析未來永續轉型與創新發展方向，帶來兼具前瞻性與實務價值的精闢洞見，讓與會人員獲益良多。