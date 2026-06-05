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▲營隊將邀請產業資深人資擔任面試官。（圖／翻攝畫面）

隨著生成式AI與數位內容產業快速發展，青年求職與職涯探索方式也持續改變。為協助青年提前掌握未來職場趨勢、培養數位與職場競爭力，勞動部勞動力發展署北分署YS青年職涯發展中心今年暑假推出「大英雄天團3」青年暑期職涯營隊，即日起開放報名。邀請18至29歲青年透過課程培訓、企業參訪、模擬面試及企業見習等多元內容，深入認識內容產業與未來職場樣貌，培養職場即戰力。北分署表示，近年生成式AI快速普及，企業對AI與數位能力需求持續提升，青年也更加關注如何運用數位工具提升自身職場競爭力。今年「大英雄天團3」由YS擔任青年職涯「陪跑員」，打造「職涯選手村」，除規劃產業趨勢、履歷面試、人際溝通、勞動法規、簡報表達、排版美學及職場形象等課程外，也安排2位專業職涯導師全程陪伴。透過動態觀察與適時引導，協助學員盤點優勢、校準職涯方向，並串接履歷健檢及職涯諮詢等資源，陪伴青年在快速變動的AI時代中找到適合自己的職涯節奏。今年營隊也聚焦青年高度關注的內容產業，邀請ACCUPASS、布爾喬亞公關顧問、台灣電通、春魚創意、華山文創園區及魔競娛樂等企業參與合作，透過產業趨勢講座、企業實地參訪、模擬面試及後續企業見習等安排，帶領學員近距離認識品牌行銷、數位社群、內容創作與活動策展等產業實務現場。企業人資與業界主管也將從實務角度提供回饋，協助青年提前理解企業選才需求與職場運作模式，累積產業視野與實務經驗。北分署「大英雄天團3」暑期職涯營隊預計招募40名青年學員，課程將於7月2日至7月30日舉辦，即日起開放報名至6月22日止。活動資訊及報名方式可至YS青年職涯發展中心官網及社群平台查詢。