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▲昨日陸續有粉絲收到補償金，每人約獲得近1500元人民幣，超快效率讓「張凌赫轉帳最快的男人」一詞登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

中國男神張凌赫上月31日原本將出席眼鏡品牌代言活動，卻因現場人潮擠爆，主辦方緊急取消改成線上直播。事後，張凌赫透過工作室道歉，並霸氣宣布全額補償粉絲的交通住宿費，昨（4）日已有部分粉絲收到近1500元人民幣（約新台幣6900元）的補償金，不僅信守承諾還有著極高效率，讓粉絲狂讚：「轉帳最快的男人。」好感度再提升。張凌赫日前為突然取消活動一事向粉絲們道歉，工作室宣布：「對於來到南寧的粉絲朋友，因本次活動產生的機票、高鐵、酒店、車費等交通住宿費損失，均由藝人及工作室進行全額補償。」超有誠意的舉動，引發網友大讚。昨日陸續有粉絲收到補償金，每人約獲得近1500元人民幣，超快效率讓「張凌赫轉帳最快的男人」一詞登上微博熱搜。張凌赫工作室列出這次的補償範圍，包含5月30日～5月31日住宿及退改費用、5月30日～6月1日機票、高鐵購票及退改簽費用、以及5月30日～6月1日搭車費用，於6/3前登記截止。僅一天補償金就立刻到帳，讓粉絲直呼：「兌現承諾就是如此之迅速，世界上轉帳最快的男人出現了」、「效率好高啊」、「言而有信還很有擔當的男人，那個線下活動本來不應該他承擔，想想一個人1400+，這得多少」、「天啊一個人一千多，那麼多人他太好了吧，看評論說能這麼快是因為他自己出的錢，而不是公司。」回顧整起事件，張凌赫原定將在南寧出席代言的眼鏡品牌MOLSION活動，沒想到一早就有大批粉絲在百貨公司外排隊，人潮多到玻璃門直接被擠爆，甚至意外引發流血意外。為了顧及現場安全，活動緊急宣布取消，改成線上直播方式，讓特地前去的粉絲超崩潰。之後，張凌赫透過工作室為突然取消活動一事道歉，表示每次與粉絲相聚，都能感受到大家的熱忱與心意，同時承諾全額補償粉絲們機票、高鐵、酒店、車費等交通住宿費損失。