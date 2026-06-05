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動眼神經麻痺 恐冒3症狀：以為眼睛壞掉

▲醫師表示，透過個案眼睛四周穴位針灸下針，幫助病患的神經修復。（圖／記者張乃文攝）

車禍後視力模糊 醫示警：小心腦神經損傷

一名75歲患者數月前因車禍頭部著地，出現腦內出血，在醫院住了10多天；但因第三對腦神經受損，左眼將近2個月無法睜開、且眼球無法移動。到了員榮醫院檢查，並透過中醫進行針灸，1個多月後左眼已經順利張開，視物恢復正常。個案分享，自己事發當天騎車外出，遭貨車撞上後，被緊急送醫。因頭部著地眼睛受傷，出現左眼無法睜開、視線模糊等症狀。經診斷為腦部第三對腦神經受損，合併腦震盪及顱內出血，情況一度相當嚴重；直到出院左眼仍無法張開。不過，患者後續看了多家醫院與診所，情況仍無法改善。輾轉經員榮醫療體系員生院區中醫部醫師張淵雅檢查。醫師指出，第三對腦神經也就是「動眼神經」，負責撐起眼皮，控制大部分的眼球轉動、瞳孔縮小與調焦功能等。張淵雅提到，當神經麻痺，會出現眼皮下垂、眼球偏向外下方、有時瞳孔會變大等常見表現，此時很多病人會覺得自己「眼睛壞掉了」，但這通常不是眼球本身的問題，而是大腦神經出狀況。張淵雅也透過針灸療程，近1個月後，病患狀況明顯改善，眼球活動範圍從原本無法轉動，進展至可由外側轉動至內側，恢復情形良好。張淵雅指出，針灸治療以調氣活血、促進神經修復。不過，民眾對眼周針灸安全性可能會有疑慮，因為眼周微血管分布密集，確實存在局部瘀青風險，可能出現類似「熊貓眼」的情形，但屬於暫時性反應。臨床上會於初期採取冰敷，後續改為熱敷處理，大多可於短時間內消退，無需過度擔憂，也不會影響眼球內部結構或視力功能。張淵雅提醒，類似神經損傷個案需及早介入、持續復健，結合中西醫治療，有助於提升恢復成效。車禍後若出現眼瞼下垂、視線模糊或複視等症狀，應儘速就醫檢查，釐清是否涉及腦神經損傷，以免延誤治療時機。