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▲下周二至周五進入梅雨旺盛期，滯留鋒面及西南風影響，全台各地雨勢明顯。（圖／中央氣象署提供）

▲明後兩天溫度回升，不過下周受到鋒面影響，北部、中部溫度明顯下降。（圖／中央氣象署提供）

梅雨季進入旺盛期！其中西半部、東北部及花東山區雨勢最為顯著，須留意局部大雨或豪雨發生。至於明（6）日，隨著低氣壓逐漸遠離台灣，整體降雨將較今天趨緩。中央氣象署預報員林定宜表示，明（6）日低氣壓往東北遠離台灣，可能增強成熱帶性低氣壓，不過由於遠離台灣，雨勢會比今天稍緩，但還是會下雨，尤其西半部山區雨勢最大，其他地區降雨比今日趨緩。周日台灣仍位於大低壓帶，華南附近又有另一波鋒面逐漸形成，並且在下周一接近台灣，一整週天氣都不穩定。周日台灣受低壓帶影響，尤其是山區跟東半部，有短延時大雨或豪雨發生的機率。下週一鋒面及西南風增強，降雨範圍逐漸增加，中南部地區有陣雨或雷雨；北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨；其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。要留意中南部午後山區，有局部大雨發生的機率下周二至周五進入梅雨旺盛期，滯留鋒面及西南風影響，全台各地雨勢明顯，特別是西半部、東北部、花東山區，會有局部大雨甚至豪雨等級出現，要留意積淹水發生。下周六適逢大潮，加上鋒面帶來雨勢，中南部地區注意積淹水、海水倒灌。未來溫度趨勢，明後兩天溫度回升，不過下周受到鋒面影響，北部、中部溫度明顯下降，北部高溫剩下26度至27度，中南部也跌破30度，相似的溫度持續到下周五，各地都是稍涼的天氣型態。