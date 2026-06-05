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船體傾斜不宜進港 拖往鵝鑾鼻西方公海處置

▲寶瓶星號已成功拖帶，脫離險境。（圖／航港局提供）

次標準船責任不能模糊 黑五旗船舶進港數降68%

聖克里斯多福籍「寶瓶星」貨輪昨（4）日晚間在彌陀西南外海4.3海浬處發生機艙進水且船員棄船情事，交通部航港局獲報後啟動海難應變機制。目前案船已離開我國領海水域，我國已善盡沿岸國海難應變義務，交通部長陳世凱今前往高雄港了解情形，並要求各單位務必落實後續處置，不容許任何危害我國海域安全的風險。陳世凱今前往高雄港聽取航港局海難應處報告，除肯定南部航務中心第一時間啟動緊急拖救開口合約，迅速由打撈公司完成帶纜及關閉油閥的應變效率外，也請航港局持續督導船東負起責任，在確保人員安全前提下，落實防污措施，嚴防油料外洩，並加速後續船體處置進度。航港局指出，接獲通報後除通報海巡署南部分署指派PP-10093緊急趕往現場救援，已把船上9名船員全數安全接駁返回台南海巡基地外，並立即聯繫緊急拖救開口合約亞洲打撈公司前往拖救。今日上午7時25分成功帶纜，並確認將案船油閥關閉，經查案船為總噸位1140的油輪，為空載狀態，並無重油，僅餘15噸柴油。航港局說，上午9時邀集海巡署、海保署、港務公司、船務代理及亞洲打撈公司召開緊急應變會議，獲致結論考量案船已進水傾斜，不宜拖帶進港，請亞洲打撈公司拖救船舶持續將案船拖帶至安全水域，預計拖帶位置為距鵝鑾鼻西方38海浬處，已屬公海範圍，並要求船方於下午二時前提出處置方案，善盡船籍國及船舶所有人責任。陳世凱也要求，針對船況不佳、保險不足、應變能力不足的船舶，要加強檢查與管理；次標準船不能放任，船東責任不能模糊，代理與業者也不能只把船帶進來，出事就找不到人。航港局自114年10月15日起加嚴進港船舶保險審查，要求所有進港船舶投保的船東責任險，均須向具BBB國際信評保險公司投保始得進港。另自114年2月起，針對蒙古、獅子山等黑五旗船舶加強港口國管制，截至115年5月底止，過去一年與113年實施強化檢查措施前一年相比，黑五旗進港船舶數已降低約68%，顯示強化管理已有成效。