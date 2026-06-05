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▲統一獅本週在大巨蛋主場聯名三麗鷗，將闖關活動搬入大巨蛋，7個關卡中只要過4關，就可以兌換限量聯名徽章。（圖／記者陳柏翰攝影,2026.6.5）

▲統一獅三麗鷗主題日，內野B1-105區「配對樂」。（圖／記者陳柏翰攝影,2026.6.5）

▲統一獅三麗鷗主題日，內野L2電梯口「套圈圈」。（圖／記者陳柏翰攝影,2026.6.5）

▲統一獅三麗鷗主題日，內野L4電梯口「彈珠台」與「釣魚趣」。（圖／記者陳柏翰攝影,2026.6.5）

▲統一獅三麗鷗主題日，內野L2三壘側「丟沙包」與「拼圖趣」。（圖／記者陳柏翰攝影,2026.6.5）

▲統一獅三麗鷗主題日，內野L2電梯口「丟丟樂」。（圖／記者陳柏翰攝影,2026.6.5）

中華職棒統一7-ELEVEn獅今（5）日移師臺北大巨蛋，展開與富邦悍將的週末3連戰，獅隊本週主題日聯名日本人氣IP三麗鷗，舉辦「SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting」主題日。獅隊除了在球場外圍全面換上聯名主視覺，還將闖關活動搬入大巨蛋，讓球迷集章換限量徽章，《NOWnews》記者實際觀察，今日3點半開放球迷入場，直到開賽前半小時，各關卡都排滿闖關的球迷，反應相當熱絡。獅隊今日在大巨蛋迎戰悍將，正式點燃主場3連戰戰火，並攜手日本人氣IP三麗鷗，推出「SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting」主題日。球團這次誠意十足，將球場外圍全面換上聯名主視覺，包括 Hello Kitty、大耳狗、美樂蒂、酷洛米、布丁狗及人魚漢頓等超人氣明星全員報到，化身為最吸睛的拍照裝置，吸引大批球迷在入場前朝聖打卡。除此之外，獅隊也將闖關活動搬入大巨蛋，共設置7道關卡供球迷闖關，只要收集滿4枚闖關成功的印章，將可兌換限量的「SANRIO CHARACTERS徽章」，每日數量有限，換完為止。《NOWnews》記者實際觀察，今日3點半開放球迷入場，直到開賽前半小時，各關卡都排滿闖關的球迷，反應相當熱絡。闖關活動分別設置在B1、L2以及L4，B1的105區為「配對樂」，L2電梯口為「丟丟樂」與「套圈圈」，L2三壘側為「丟沙包」與「拼圖趣」，L4電梯口為「彈珠台」與「釣魚趣」，贈品兌換區為L2與L4電梯口。票價方面，今日內野最貴票價是B1熱力搖滾席1080元、最便宜票價為內野2F兩側全票600元、半票500元；明（6）日最貴票價為B1熱力搖滾席1780元，最便宜為內野L4、L5全票700元、半票600元；7日最貴票價為B1熱力搖滾席1580元，最便宜為內野L4、L5全票700元、半票600元，3連戰內野B1皆贈送不同入場聯名贈品。