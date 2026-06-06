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韓國演員邊佑錫在因為主演的韓劇《21世紀大君夫人》陷入歷史歪曲風波而道歉後，沉寂了將近兩週，在昨（4）日正式重啟個人社群平台。引來大批海內外粉絲湧入留言支持，外界也十分關心，這是不是也代表《21世紀大君夫人》的爭議終於告一段落。邊佑錫時隔兩週更新IG，公開了多張參與綜藝節目《劉在錫露營》的幕後花絮照片。畫面中，邊佑錫掌鏡與主持人群開心自拍，展現燦爛笑容，也大方分享接受造型梳化時的幕後日常，配上一個溫暖微笑的表情符號向久違的粉絲致意。貼文在短短時間內便吸引了超過百萬人次按讚與數萬條留言，來自世界各地的粉絲紛紛留下「終於等到你，好想念邊佑錫」、「謝謝你克服恐懼並努力好起來」等回應，人氣並未因為作品的爭議而受影響。《21世紀大君夫人》在上月播畢後，引發軒然大波，劇中描繪的王室即位儀式場面被大批觀眾質疑，企圖將韓國當成中國的藩屬國。痛批「矮化國格」。作為男主角的邊佑錫之後也透過社群平台向大眾致歉，坦言在面對劇中歷史背景與脈絡時的思考有所欠缺，並對造成觀眾的不便與擔憂感到心情沉重。儘管包含導演、編劇以及主演演員在內的全體製作團隊都陸續公開道歉，但輿論的怒火並未因此平息。不滿的民眾在網路上發起請願，要求「停止播出《21世紀大君夫人》並銷毀相關內容」，短時間內便迅速凝聚了超過五萬人參與連署。對此，文化體育觀光部日前證實已經正式著手展開調查，將針對補助金的審查與發放過程進行深入了解。