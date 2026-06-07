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▲43歲王嫚萱前陣子進行人工受孕，懷上雙胞胎。（圖／翻攝自IG@o_vannesa_o）

43歲女星王嫚萱（舊名湘瑩）日前宣布懷上雙胞胎女兒，挺過試管療程的她，接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，分享初為人母的喜悅。她坦言雖然政府推出少子化政策，不過其實一點都沒有感受到大家生得少，因為光是月子中心就排滿滿，到現在都還沒找到適合的。王嫚萱其實一直都很想要小孩，只是觀念偏傳統，認為生小孩先決條件是得結婚，7年前她就超前部署先去凍卵，後來遇到先生，結了婚之後，自然就想生小孩，只是王嫚萱已經43歲，先生50歲，她坦言婚後也有試過自然受孕，但一直都沒有好消息，「我就覺得我的年紀不能再繼續等了，我今年生完就44了，所以就試試看試管。」沒想到的是，當年凍的21顆卵子，最後竟然只有1顆能用，中間一度讓她情緒潰堤，問起哪個階段最害怕？王嫚萱感嘆，「我說真的...每一個階段都很害怕。從取卵、凍卵到後面解凍卵子與精子結合做成胚胎，過程都不知道會不會成功，好不容易做成了胚胎，還要送去基因檢測，又是一波等待。」這段日子，王嫚萱最不喜歡聽到的就是「放輕鬆」，無奈笑喊，「要怎麼放！真的很難輕鬆啊，像我那時候有去做檢測，但我是分兩次，第一次沒有一顆正常，我就很擔心，一直去問GPT，就會覺得心裡有壓力，我很早凍卵了，為什麼竟然沒有一顆是成功的？」不過好在，最後那1顆植入後順利懷孕，還是雙胞胎，目前3個月，王嫚萱的肚子已經很明顯，雖然嘴上抱怨以前的褲子完全穿不下，但可以感受到她甘之如飴，更幸運的是完全沒有孕吐反應。問起覺得自己會是怎樣的媽媽？王嫚萱直呼：「我是很容易緊張焦慮的人，我很不想變成這樣的媽媽，但我覺得我會欸！」她想到之前跟姪女住在一起，也算是從小帶到大，每次帶姪女去公園，眼睛都直直地盯著，深怕她摔跤，吃飯滴到會立刻拿衛生紙擦。對於近來的少子化政策，王嫚萱還沒認真研究，不過她在找月子中心的時候很有感觸，「幾乎都滿了！我還說現在不是少子化嗎，為什麼看的都滿了，完全感受不出來有少子化，而且超多人生雙胞胎。」不過她也說，在結婚之後老公教她滿多理財觀念，以前完全不敢碰股票，但現在開始進場，她不好意思地說，「我還是小白啦！但至少有開始做這件事了。」而她也透露ˋ產期在12月，但應該11月中就會生了，目前還沒想到剖腹產的事情，只想好好享受懷孕的過程，她心滿意足地說，「這種開心，沒有當媽媽真的很難體會！」