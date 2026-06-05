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全球科技領袖齊聚 勾勒AI產業發展藍圖

外貿協會及台北市電腦公會共同主辦的COMPUTEX 2026於今（5）日圓滿落幕，今年以「AI Together」為題，展期間吸引來自全球152個國家地區共計111,312位國內外買主來台交流，主要包括日本、美國、韓國、中國、香港、新加坡、越南、印度、泰國及馬來西亞等國家。據PwC旗下Strategy&研究指出，實體AI至2030年有望創造約4,300億歐元（約新台幣15兆元）市場規模，未來3至5年將逐步進入大規模商業部署階段，應用範圍涵蓋製造、物流、醫療、航太等多元產業。因應此趨勢，COMPUTEX 2026重返世貿一館，首度設立「AI機器人區」，串聯供應鏈共同展示AI機器人和機器人具身智慧（Embodied AI）相關技術與解決方案。COMPUTEX 2026主題演講再度匯集全球科技巨擘，包括高通（Qualcomm）總裁暨執行長Cristiano R. Amon揭開序幕，接續由邁威爾科技（Marvell）董事長暨執行長Matt Murphy、英特爾（Intel）執行長陳立武，以及NXP總裁暨執行長Rafael Sotomayor分享產業觀察與技術發展方向，4場主題演講共吸引6,000位觀眾參與。另外，InnoVEX 2026規模再創新高，參展新創團隊突破500家，較去年成長超過11%，以台灣、日本與韓國為前三大參展地區，共吸引來自23國的新創企業參與。今年首度迎來全球最大開放式創新平台暨加速器之一的Plug and Play Taiwan，以及日本新創展覽機構Everidge進駐合作，進一步強化國際創新鏈結與市場拓展機會。此外，法國、日本、韓國、泰國、澳洲、以色列、加拿大、義大利及捷克等9大國家館，同步展出AI、機器人、智慧移動等前瞻技術，打造具國際視野的創新交流平台。論壇則邀集來自法國、日本及美國等，以「AI 實業落地」為主軸，探討涵蓋AI基礎設施藍圖、產業導入實務、開源商業模式，以及AI驅動的工作流程與數據策略轉型。