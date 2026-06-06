「2026冬山熱氣球嘉年華」將在 今（6）日 起連續兩周的周末在宜蘭冬山河舊河道登場，將帶來繫留升空體驗、熱氣球光雕秀與地面體驗三大活動。宜蘭冬山鄉觀光產業發展所表示，今年還將有現場實況直播，可隨時盯著現場人潮，也方便不克前往的民眾可於網路上觀賞光雕秀。《NOWNEWS今日新聞》整理熱氣球繫留升空體驗時間與購票方式、光雕秀時間、現場直播平台與交通方式一次看。
🟡「2026 冬山熱氣球嘉年華」相關資訊：
活動日期：6月6日、6月7日、6月13日、6月14日
活動地點：冬山河舊河道碼頭旁
粉絲專頁：幸福冬山臉書
直播平台：冬山鄉觀光旅遊網
🟡「2026 冬山熱氣球嘉年華」熱氣球繫留升空體驗：
場次：
清晨場5:30～7:30（晨光序曲，05:00開始售票）、
下午場16:30～18:30（夕陽餘暉，15:30開始售票）
票價：每人500元（體驗時間約5～7分鐘）
購票方式：一律當日現場購票（無網路預約）每人限購2張，數量有限
限額：每場約僅有120人
🟡「2026 冬山熱氣球嘉年華」熱氣球光雕秀：
時間：活動日傍晚18:45～19:00
門票：免費觀賞
🟡「2026 冬山熱氣球嘉年華」熱氣球地面體驗資訊：
時間：15:30～16:00
費用：免費（大人小孩皆可參加，無年齡限制）
參加方式：15:00起出示「幸福冬山」粉專按讚畫面即可領取體驗券。
🟡「2026冬山熱氣球嘉年華」交通資訊：
📍搭火車：到冬山站，出站即到
📍搭公車：到冬山生態綠舟站，步行8分鐘
📍自行開車：導航附近停車場後步行前往
▪️收費停車場：冬山河生態綠舟、冬山車站、Times宜蘭冬山中正路停車場
▪️免費停車場：冬山鄉公所、天照宮、慈愛路單側白線停車
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活動日期：6月6日、6月7日、6月13日、6月14日
活動地點：冬山河舊河道碼頭旁
粉絲專頁：幸福冬山臉書
直播平台：冬山鄉觀光旅遊網
🟡「2026 冬山熱氣球嘉年華」熱氣球繫留升空體驗：
場次：
清晨場5:30～7:30（晨光序曲，05:00開始售票）、
下午場16:30～18:30（夕陽餘暉，15:30開始售票）
票價：每人500元（體驗時間約5～7分鐘）
購票方式：一律當日現場購票（無網路預約）每人限購2張，數量有限
限額：每場約僅有120人
時間：活動日傍晚18:45～19:00
門票：免費觀賞
🟡「2026 冬山熱氣球嘉年華」熱氣球地面體驗資訊：
時間：15:30～16:00
費用：免費（大人小孩皆可參加，無年齡限制）
參加方式：15:00起出示「幸福冬山」粉專按讚畫面即可領取體驗券。
📍搭火車：到冬山站，出站即到
📍搭公車：到冬山生態綠舟站，步行8分鐘
📍自行開車：導航附近停車場後步行前往
▪️收費停車場：冬山河生態綠舟、冬山車站、Times宜蘭冬山中正路停車場
▪️免費停車場：冬山鄉公所、天照宮、慈愛路單側白線停車