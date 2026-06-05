我是廣告 請繼續往下閱讀

台北國際電腦展（Computex 2026 TAIPEI）今（5）日落幕，在此次會場中，許多台灣廠商在機器上擺著綠色乖乖，再度引發前來看展的全球民眾好奇這股玄學魔力。有台廠在社群平台X向日本民眾解釋乖乖在包裝上的三色差異，讓日本人不禁好奇一件事。台灣記憶體與硬碟大廠創見在官方X平台介紹，為了讓機器或電腦運作順暢，在上面放置綠色的「乖乖」（椰子零食）是台灣的一種獨特習慣。創見強調，這是用來防止電子設備或機器故障的護身符，是一種獨特的文化。今年COMPUTEX TAIPEI的創見攤位櫃檯上也有擺放。許多日本民眾好奇乖乖在包裝上的顏色差異，創見也順便說明「綠色」等同正常（綠燈）的意思。黃色（五香口味）代表著注意、警告；紅色（巧克力口味）則有著異常、停止的意味，因此絕對不能放在機械旁邊。這就是為什麼只能選綠色椰子口味乖乖的原因。有日本人了解差異後好奇問，「台灣伴手禮買這個，黃色的在機場會被沒收不能帶到日本是真的嗎？綠色和紅色好像沒問題？」、「聽說日本沒有進口，所以創見要不要試著進口看看呢」。