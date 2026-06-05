蘋果年度開發者大會WWDC26即將登場，正式發表新一代作業系統與開發工具前，Apple Park Visitor Center也悄悄上架新周邊，根據外媒報導，這次上架新品包括印有經典Apple字樣的圓領大學T、彩虹蘋果Logo帽子，以及灰色、白色保溫瓶等品項，復古又簡約的設計讓不少果粉直呼想收。

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▲彩虹Apple Logo帽子設計簡約，定價40美元，成為WWDC26前夕蘋果新周邊亮點之一。（圖／翻攝Mr. Macintosh X）
▲彩虹Apple Logo帽子設計簡約，定價40美元，成為WWDC26前夕蘋果新周邊亮點之一。（圖／翻攝Mr. Macintosh X）
Apple Park限定周邊

外媒《MacRumors》報導，隨著開發者與媒體即將抵達Apple Park參與WWDC26，蘋果已在Apple Park Visitor Center商店新增多款周邊商品，有延續復古彩虹Logo與極簡設計風格，其中新的彩虹Garamond圓領大學T提供黑色、白色兩款，尺寸從XS一路到3XL，定價80美元，約2520元台幣。

彩虹Apple Logo帽子同樣推出黑、白兩色，定價40美元，約1260元台幣。另一項新品則是可重複使用的蘋果不鏽鋼保溫瓶，也有兩種顏色可選，售價同為40美元，約新台幣1260元。不過這類Apple Park Visitor Center限定周邊通常不會在一般Apple Store販售，對果粉來說收藏意味更高。

▲蘋果推出彩虹Garamond字體大學T，復古Apple字樣搭配彩虹配色。（圖／翻攝Mr. Macintosh X）
▲蘋果推出彩虹Garamond字體大學T，復古Apple字樣搭配彩虹配色。（圖／翻攝Mr. Macintosh X）
WWDC26主題演講時間？

WWDC26將於2026年6月8日至6月12日舉行，最受矚目的Keynote主題演講，將於美國時間6月8日上午10點登場，台灣時間6月9日凌晨1點。

WWDC26哪裡看？Apple官方直播管道一次看

Keynote發表會將透過 apple.com/twApple TV app及 Apple YouTube 頻道等平台直播。

6系統全面升級

按照WWDC歷年慣例，Apple通常會在開發者大會上公開新一代作業系統。今年外界預期，將迎來iOS 27iPadOS 27macOS 27watchOS 27tvOS 27visionOS 27

▲Apple Park限定水瓶採極簡白色設計，瓶蓋可拆開並附提把，瓶身與貼紙皆有Apple Park識別。（圖／翻攝Mr. Macintosh X）
▲Apple Park限定水瓶採極簡白色設計，瓶蓋可拆開並附提把，瓶身與貼紙皆有Apple Park識別。（圖／翻攝Mr. Macintosh X）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...