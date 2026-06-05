歌手Karencici 2026年全新專輯《Loser.》將於6月19日在各大數位音樂平台全面發行。加碼宣布《Karencici The Loser Concert 2026》演唱會於7月10日在Zepp New Taipei正式登場，Karencici透露：「這次很期待，因為對於舞台設計有一些新的想法。」演唱會門票搶先於6月13日下午15:00在KKTIX及全台全家便利商店全面啟售，消息一出立刻引起粉絲討論。
Karencici新專輯顛覆傳統定義：坦然當個Loser
Karencici 將發行全新專輯《Loser.》，近期率先釋出單曲〈100 Degrees〉在各大平台上架後，引發熱烈迴響。她提到這次專輯大膽顛覆傳統定義，大眾常將Loser視為負面標籤，但Karencici卻有截然不同的獨特見解：「一直都覺得自己是個Loser，這個詞的意義有點像個歸屬感吧。」認為世上沒有絕對的贏家，既然人永遠有不滿足的時刻，不如坦然當個Loser，誠實活出最真實的樣貌。
Karencici 7月10日開唱 搶先預告演唱會彩蛋
隨著新專輯將推出，Karencici 也宣布舉辦《Karencici The Loser Concert 2026》演唱會，於7月10日在Zepp New Taipei正式登場。值得一提的是，這次專輯的概念也將延伸至7月10日的演出，Karencici透露屆時除了帶來新專輯曲目，更祭出全新的編曲與視覺設計。
面對時隔已久的個唱專場，Karencici 興奮表示：「這次很期待，因為對於舞台設計有一些新的想法，很迫不及待想要呈現給我的粉絲們看。」號召歌迷前來現場體驗。演唱會門票將於6月13日下午15:00準時開賣，票價為二樓座位區VIP 3500、一樓站區VIP 3000、二樓座位區 2200、一樓站區 1800、愛心票 800；詳細售票資訊可至Karencici及華納音樂、KKTIX官方售票網站查詢。
《Karencici The Loser Concert 2026》
演出日期： 2026/7/10(五) 19:30
演出地點： Zepp New Taipei(新北市新莊區新北大道四段3號8樓)
售票時間： 2026/6/13(六)下午15:00全面啟售
售票系統： KKTIX及全台全家便利商店
票價： 二樓座位區VIP 3500 / 一樓站區VIP 3000 / 二樓座位區 2200 / 一樓站區 1800 / 愛心票 800
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Karencici 將發行全新專輯《Loser.》，近期率先釋出單曲〈100 Degrees〉在各大平台上架後，引發熱烈迴響。她提到這次專輯大膽顛覆傳統定義，大眾常將Loser視為負面標籤，但Karencici卻有截然不同的獨特見解：「一直都覺得自己是個Loser，這個詞的意義有點像個歸屬感吧。」認為世上沒有絕對的贏家，既然人永遠有不滿足的時刻，不如坦然當個Loser，誠實活出最真實的樣貌。
Karencici 7月10日開唱 搶先預告演唱會彩蛋
隨著新專輯將推出，Karencici 也宣布舉辦《Karencici The Loser Concert 2026》演唱會，於7月10日在Zepp New Taipei正式登場。值得一提的是，這次專輯的概念也將延伸至7月10日的演出，Karencici透露屆時除了帶來新專輯曲目，更祭出全新的編曲與視覺設計。
面對時隔已久的個唱專場，Karencici 興奮表示：「這次很期待，因為對於舞台設計有一些新的想法，很迫不及待想要呈現給我的粉絲們看。」號召歌迷前來現場體驗。演唱會門票將於6月13日下午15:00準時開賣，票價為二樓座位區VIP 3500、一樓站區VIP 3000、二樓座位區 2200、一樓站區 1800、愛心票 800；詳細售票資訊可至Karencici及華納音樂、KKTIX官方售票網站查詢。
演出日期： 2026/7/10(五) 19:30
演出地點： Zepp New Taipei(新北市新莊區新北大道四段3號8樓)
售票時間： 2026/6/13(六)下午15:00全面啟售
售票系統： KKTIX及全台全家便利商店
票價： 二樓座位區VIP 3500 / 一樓站區VIP 3000 / 二樓座位區 2200 / 一樓站區 1800 / 愛心票 800