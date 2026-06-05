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▲經典MMORPG《搞鬼Online》移植到手機上成為了《搞鬼M》，隆重回歸，搞怪升級！（圖／業者提供）

▲《搞鬼M》中有著玩家熟悉的地圖、BGM，但是UI介面全新挑整，也增加了許多手機版獨有的便利功能，讓玩家練功更輕鬆！（圖／業者提供）

▲承襲《搞鬼Online》的諧音梗風格，玩家們熟悉的怪物都將再次在《搞鬼M》現身！（圖／業者提供）

▲《搞鬼M》官方粉絲專頁已正式開啟！歡迎有興趣的舊雨新知追蹤官方粉絲專頁。（圖／業者提供）

掘夢網於今（5）日正式宣布，取得由韓國遊戲公司Mgame所開發的手遊《搞鬼M》台港澳代理權。《搞鬼M》是以經典線上遊戲《搞鬼Online》為基礎改編的MMORPG手遊，結合東方武俠題材與鬼怪元素，讓玩家在手機上就能盡情體驗斬妖除魔的戰鬥樂趣，享受在江湖上叱吒風雲的快感！官方粉絲專頁也已於日前開放，邀請有興趣的玩家們立即前往追蹤，掌握更多遊戲資訊。自2018年營運至今，《搞鬼Online》憑藉獨特的東方鬼怪世界觀與可愛逗趣的角色設計，陪伴無數玩家走過一段段難忘的冒險時光。那些曾經在旅途中相遇的經典妖怪「大目仔」、「小賴打」，以及令人一聽便湧現回憶的「清陰關」、「冥珠城」等熟悉場景與背景音樂，至今仍深深烙印在許多玩家心中。此次推出手機新作《搞鬼M》將因應手機平台特性重新調整UI介面，也將推出專屬手機版的遊戲系統，讓玩家能在掌中重新體驗搞鬼世界的獨特魅力，感受經典作品進化後的嶄新風貌。營運團隊表示，掘夢網長期與《搞鬼Online》開發商Mgame維持密切且穩定的合作關係，長期營運下已有了溝通上的高度默契。本次針對《搞鬼M》的代理合作，有著玩家與開發商的共同支持，一定能為台港澳玩家們帶來更完善且更有趣的搞鬼世界。《搞鬼M》承襲《搞鬼Online》經典的東方武俠世界觀，玩家將扮演一名失去記憶的俠士，從武士、刺客、道士、力士、射手五大職業中選擇其一展開冒險，在斬妖除魔、行俠仗義的過程中，逐步尋回失落的記憶，揭開隱藏於故事背後的真相。除了保留原作世界觀與職業特色外，《搞鬼M》也針對手機平台加入自動戰鬥、自動尋路、快速傳送等便利功能，讓玩家能以更輕鬆的方式重遊搞鬼世界，展開全新的冒險旅程。除了東方風格的武俠世界觀外，《搞鬼M》也提供豐富的養成玩法。其中最具特色的便是各式各樣的「強靈」，玩家可透過蒐集不同強靈作為冒險夥伴，不僅能協助戰鬥，還能依照屬性與技能特性，在不同戰況中發揮關鍵作用。此外，隨著逐步解鎖強靈圖鑑，角色能力也將同步獲得成長，讓每一次收集都成為提升實力的重要助力！承載無數玩家青春回憶的經典IP即將以全新面貌回歸！《搞鬼M》宣布即將於台港澳地區與玩家見面，官方粉絲專頁也已搶先開放──更多遊戲資訊將於近期陸續釋出，邀請玩家立即追蹤官方粉絲專頁，一同迎接這場全新的搞鬼之旅！