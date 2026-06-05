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今年以來主動式ETF持續成為市場焦點，不僅股票型產品展現選股彈性優勢，債券型ETF在收益表現上同樣維持穩定吸引力。觀察本月即將進行除息的四檔主動式投等債ETF，包括主動貝萊德優投等（00985D）、主動復華金融債息（00986D）、主動聯博投等入息（00980D）及主動富邦動態入息（00982D），年化配息率普遍站上6%以上，顯示主動策略在債券收益管理上的成果逐漸受到市場認同。其中，今年新掛牌的主動貝萊德優投等（00985D）首次配息表現特別受到關注，本次預估每單位配發0.0592元，以5月29日評價價格10.15元推算，年化配息率突破7%水準。該ETF預計於6月16日除息，最後買進日為6月15日，並訂於7月14日發放股息。相較之下，被動式投等債ETF如群益ESG投等債20+（00937B）、元大投資級公司債（00720B）、元大AAA至A公司債（00751B）及中信高評級公司債（00772B）等，年化配息多集中在約5%左右區間，在現行利率環境下，主動式產品的收益表現因此呈現一定差異化。市場人士指出，主動式投等債ETF的核心優勢在於透過主動選債與動態調整策略，靈活配置信評、產業曝險及存續期間，以提升整體收益效率。雖然投資標的仍以投等債為主，但透過調整持債結構，能在利率波動環境中尋求更佳報酬與風險平衡。法人分析，投等債因違約風險相對較低，一直是穩健型資金的重要配置標的。不過在全球利率循環變動加劇的情況下，被動式ETF較難即時反映市場變化，主動策略則具備調整彈性，有助提升收益來源多元性。整體而言，隨著市場對穩定現金流需求持續升溫，主動式投等債ETF逐漸獲得投資人關注。從00985D、00980D、00982D到00986D等，各產品陸續展現配息成果，也使主動式債券ETF在固定收益市場中的定位更加明確，後續資金流向與配息穩定性仍有待持續觀察。