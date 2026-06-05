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高雄捷運路線除目前營運中的紅、橘線、輕軌，以及興建中的黃線、小港林園線、岡山路竹延伸線外，捷運工程局亦積極規劃整體路網，東高雄軌道路網，透過串聯大樹、旗山地區，逐步實現城鄉均衡發展與區域共榮目標。捷運局表示，捷運整體路網正依交通部原核備路網檢討更新，東高雄地區已納入銜接佛陀紀念館構想，未來搭乘台鐵由九曲堂銜接捷運系統，沿台29線至佛陀紀念館、大樹及旗山生活圈，可望成為東高雄重要的大眾運輸骨幹，完善目前以公路運輸為主的交通服務體系。捷運局說，未來亦可由捷運紫線的延伸沿台22線、台29線至佛陀紀念館，將串聯北高雄產業聚落，形成跨都會區與東高雄的完整軌道運輸走廊，強化旗山、美濃、大樹等區與高雄都會核心區的連結。捷運局長吳嘉昌表示，隨著南部半導體S廊帶、大南方新矽谷計畫及觀光產業持續發展，東高雄不僅擁有佛光山佛陀紀念館等國際級觀光資源，也肩負區域均衡發展的重要角色。未來透過捷運路網向東延伸，將可帶動觀光、就學、就業及醫療等多元旅次需求，縮短城鄉距離，提升居民生活品質。捷運建設是一項百年基礎工程，將依據運輸需求、地區發展、財務效益及中央審議程序穩健推動。未來大樹、旗山地區，將能透過紫線延伸及相關路網規劃逐步串聯，進一步完善高雄大眾運輸發展藍圖，讓捷運服務從都會核心延伸至東高雄，實現區域共榮與永續城市願景。