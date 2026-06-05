《壯世代理想國》甫上市即熱銷再版，在博客來排行榜名列前茅。前內政部長、行政院公共工程委員會主委、台大土木工程學系教授李鴻源特別撰寫推薦序〈台灣如何成為一流國家〉，從國土治理、系統工程與國家長期發展角度，深入剖析少子化與高齡化背後的結構問題，並高度肯定本書所提出的「壯世代」戰略，認為這不只是高齡政策，而是一套重新設計國家系統的重要思維。
李鴻源表示，台灣長期擁有優秀人才、民主制度與高度發展的社會，但在面對重大結構問題時，往往缺乏一套能夠整體思考、長期規劃的治理系統。他指出，自己在擔任內政部長、工程會主委以及長期研究國土安全與水利治理過程中，深刻體會到：
「台灣的問題，不在於能力不足，而在於缺乏一個能夠整合跨領域知識、以科學數據為基礎的『腦袋』，來面對未來的挑戰。」
他認為，人口結構轉變正是目前最需要系統性思維的重要議題。社會普遍將少子化與高齡化視為人口問題，但若從工程與治理角度來看，本質上其實是一種「系統失衡」現象。當壽命延長、人口結構改變，但制度仍停留在過去，就會出現資源配置錯位、財政結構失衡與社會壓力集中等問題。
李鴻源指出，這與他過去在水利、國土與防災治理中所看到的問題本質完全相同。問題並不在單一因素，而在於整個系統沒有被重新設計。因此，《壯世代理想國》提出的核心觀點—「高齡社會真正的問題不是人變老，而是制度沒有更新」—正好點出台灣目前最根本的挑戰。
他表示，在國土安全與防災領域，自己一直強調「不要等災難發生，而是要在制度設計上預先處理風險」。同樣的邏輯，也適用於人口結構問題。當台灣已經清楚知道未來將面臨人口持續老化、勞動力下降與社會支出增加，如果制度仍維持過去模式運作，那麼危機其實早已可以預見。
李鴻源認為，《壯世代理想國》最值得重視的地方，在於重新界定55歲以上族群的角色。過去制度習慣將這群人視為逐步退出系統的對象，但從能力與資源角度來看，他們其實正處於：經驗最完整、判斷力最成熟、資產最集中的階段。因此，這不是負擔，而是長期被低估、尚未被有效運用的重要系統資源。
他進一步指出，台灣過去許多政策習慣採取「補救式治理」，也就是等問題發生後，再用預算與政策彌補，但這樣的方式往往成本高、效果有限，也難以長期維持。真正成熟的治理，應該是「為未來設計」，包括重新界定參與年齡與勞動邊界、建立資產流動與再配置機制，以及打造具有韌性的制度結構。
李鴻源並以自己長期推動的「從搖籃到搖籃（Cradle to Cradle）」循環治理概念說明，人口與經濟其實也可以形成循環系統。當壯世代持續參與生產、維持消費能力，並透過經驗回饋社會，整個國家就能形成正向循環，而不是單向消耗。
他強調，一個國家是否能成為一流國家，關鍵不在資源多寡，而在於制度是否合理。當環境改變後，制度若無法同步調整，再多努力都可能事倍功半。
李鴻源認為，《壯世代理想國》提供的，不只是對人口問題的觀察，而是一種重新設計國家系統的思考方式。它提醒社會，真正的關鍵不在於事後處理，而在於事前設計。台灣若要在長壽社會中持續發展，就必須重新理解人口、重新配置資源，並建立能夠長期運作的治理架構。
《壯世代理想國》由前立法委員吳春城所著，從思想革命、人口結構、長壽經濟、產業轉型、城市治理到文明生活六大面向，全面提出面對超高齡社會的新治理架構。書中強調，高齡化真正的問題，不是人變老，而是制度沒有跟上長壽時代；而壯世代，也不應再只是被扶養人口，而是台灣下一波最重要的社會動能與經濟力量。
博客來：《壯世代理想國》預購書訊
我是廣告 請繼續往下閱讀
「台灣的問題，不在於能力不足，而在於缺乏一個能夠整合跨領域知識、以科學數據為基礎的『腦袋』，來面對未來的挑戰。」
他認為，人口結構轉變正是目前最需要系統性思維的重要議題。社會普遍將少子化與高齡化視為人口問題，但若從工程與治理角度來看，本質上其實是一種「系統失衡」現象。當壽命延長、人口結構改變，但制度仍停留在過去，就會出現資源配置錯位、財政結構失衡與社會壓力集中等問題。
李鴻源指出，這與他過去在水利、國土與防災治理中所看到的問題本質完全相同。問題並不在單一因素，而在於整個系統沒有被重新設計。因此，《壯世代理想國》提出的核心觀點—「高齡社會真正的問題不是人變老，而是制度沒有更新」—正好點出台灣目前最根本的挑戰。
他表示，在國土安全與防災領域，自己一直強調「不要等災難發生，而是要在制度設計上預先處理風險」。同樣的邏輯，也適用於人口結構問題。當台灣已經清楚知道未來將面臨人口持續老化、勞動力下降與社會支出增加，如果制度仍維持過去模式運作，那麼危機其實早已可以預見。
李鴻源認為，《壯世代理想國》最值得重視的地方，在於重新界定55歲以上族群的角色。過去制度習慣將這群人視為逐步退出系統的對象，但從能力與資源角度來看，他們其實正處於：經驗最完整、判斷力最成熟、資產最集中的階段。因此，這不是負擔，而是長期被低估、尚未被有效運用的重要系統資源。
他進一步指出，台灣過去許多政策習慣採取「補救式治理」，也就是等問題發生後，再用預算與政策彌補，但這樣的方式往往成本高、效果有限，也難以長期維持。真正成熟的治理，應該是「為未來設計」，包括重新界定參與年齡與勞動邊界、建立資產流動與再配置機制，以及打造具有韌性的制度結構。
李鴻源並以自己長期推動的「從搖籃到搖籃（Cradle to Cradle）」循環治理概念說明，人口與經濟其實也可以形成循環系統。當壯世代持續參與生產、維持消費能力，並透過經驗回饋社會，整個國家就能形成正向循環，而不是單向消耗。
他強調，一個國家是否能成為一流國家，關鍵不在資源多寡，而在於制度是否合理。當環境改變後，制度若無法同步調整，再多努力都可能事倍功半。
李鴻源認為，《壯世代理想國》提供的，不只是對人口問題的觀察，而是一種重新設計國家系統的思考方式。它提醒社會，真正的關鍵不在於事後處理，而在於事前設計。台灣若要在長壽社會中持續發展，就必須重新理解人口、重新配置資源，並建立能夠長期運作的治理架構。
《壯世代理想國》由前立法委員吳春城所著，從思想革命、人口結構、長壽經濟、產業轉型、城市治理到文明生活六大面向，全面提出面對超高齡社會的新治理架構。書中強調，高齡化真正的問題，不是人變老，而是制度沒有跟上長壽時代；而壯世代，也不應再只是被扶養人口，而是台灣下一波最重要的社會動能與經濟力量。
博客來：《壯世代理想國》預購書訊