我是廣告 請繼續往下閱讀

饒河夜市：

📍愛伶玲綿綿冰：

▲AI教父黃仁勳到饒河夜市吃綿綿冰。（圖／翻攝自輝達IG@NVIDIA ）

福州世祖胡椒餅：

劉家現烤玉米：

▲黃仁勳多次在饒河夜市吃了烤玉米。（圖／翻攝自輝達IG@NVIDIA ）

寧夏夜市：

📍豆花莊：

▲豆花莊的冰品、豆花都受到歡迎，可搭配多種配料。（圖／翻攝自豆花莊FB）

📍圓環邊蚵仔煎：

📍詹記水果攤：

▲詹記水果攤已讓黃仁勳光顧多次。（圖／翻攝寧夏夜市詹記水果臉書）

📍老六高粱香腸蛋餅捲：

📍雅米花生捲冰淇淋：

🟡通化街夜市（臨江街夜市）：

📍通化街阿婆水果攤：

▲通化夜市阿婆水果攤販售水果新鮮又好吃，價格透明也成為吸客的一大關鍵，是輝達執行長黃仁勳的愛店。（圖/記者張嘉哲攝）

「AI教父」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月底來台至昨（5）日才離台前往韓國，「黃仁勳美食地圖」再度掀起關注，尤其此次輝達還製作影片力推台灣夜市小吃，讓黃仁勳吃過的夜市美食瞬間成為全台話題。綜觀他曾去過饒河夜市、寧夏夜市、通化街夜市共三大夜市，《NOWNEWS今日新聞》整理他吃過的9家夜市攤商小吃，完整地點、特色與必吃一次看。以綿綿冰為招牌品項，搭配多樣水果最是美味，而黃仁勳一行人吃了夏天最熱銷的芒果口味等冰品。地址：臺北市松山區慈祐里饒河街166號營業時間：未公布被CNN 評選為「台灣十大美食」之一，且曾獲米其林必比登推薦，位址就位於饒河夜市靠近慈祐宮的門口，酥鬆外皮內是飽滿的豬肉餡，滿是胡椒香，內還有充足的青蔥帶來甜潤辛香。地址：臺北市松山區慈祐里饒河街249號前營業時間：15:30~23:30黃仁勳此行來台第二天（5月24日），拜會完台積電創辦人張忠謀後就跑去「饒河夜市」，當天就先吃了這攤現烤玉米，輝達釋出的影片中也可見糯米玉米現烤畫面，等待著熟透後要再塗上滿滿的獨門醬汁，讓每顆玉米都鹹甜夠味。地址：臺北市松山區慈祐里饒河街223-221號營業時間：17:00~00:302024年時黃仁勳更曾帶張忠謀、林百里一同造訪，留下三人排排坐、一同享用豆花的傳世經典畫面。創立於1965年的老店，不論是吃豆花或是刨冰，都有超過30種配料可選擇搭配，使用純天然甘蔗製成的冰沙，甜而不膩的滋味是店家一大賣點。地址：臺北市大同區寧夏路49號營業時間：10:00~01:00曾入選「500碗」美食活動，也是黃仁勳的愛店，創立於1965年，標榜選用的蚵仔是每天從臺南直送，粉漿偏厚而彈牙，搭配特調醬汁鹹甜惹味，好口碑多次獲得米其入選餐廳名單。地址：臺北市大同區寧夏路46號營業時間：12:00～14:30、16:30～01:00黃仁勳同樣於6月4日造訪「詹記水果攤」大啖水果，他買了蓮霧、山竹等品項，看到粉絲經過還大方拿蓮霧請客。地址：臺北市大同區寧夏路27號營業時間：17:00～00:00主打高梁香腸和高粱香腸蛋餅捲，黃仁勳付款時聽到高粱香腸售價為50元時直呼「便宜」。地址：臺北市大同區寧夏路97號攤位營業時間：17:00～23:30古早味冰品，即是以薄麵皮包入冰淇淋、花生碎、香菜，該店標榜選用宜蘭名店阿宗芋冰城冰淇淋，黃仁勳試吃後直呼：「香菜不合理，花生粉合理。」或許是他首次吃到這項古早味甜點，也或許他是不愛香菜的族群。地址：臺北市大同區寧夏路115號攤位營業時間：17:00～00:00黃仁勳與阿婆的機緣，來自於去年在台大演講時，神來一語點名通化夜市的阿婆水果攤，還撂台語狂讚台灣夜市「揪賀呷」。有夠接地氣的言行，瞬間掀起全場躁動，也讓這攤水果爆紅。也因為他，更有了「三寶組合包」，包含番茄、情人果、芭樂。地址：台北市信義區臨江街40巷口營業時間：17:30–00:30，粉專公告休息日