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梅雨季節濕度升高，室內通風與清潔管理成為民眾關注焦點。專家指出，潮濕環境確實有利於黴菌生長，部分黴菌在特定條件下可能產生代謝物，進而附著於灰塵與懸浮微粒中。不過，目前科學研究對於室內低劑量暴露與人體長期健康影響，仍持續評估中，尚無單一檢測可直接作為疾病診斷依據。台灣梅雨期間濕度常高於70%，牆面結露、織品不易乾燥，皆可能增加黴菌孳生機會。研究顯示，空調風口、濾網、吸塵器集塵袋與地毯等區域，較容易累積黴菌孢子與微粒。2025年刊登於《Archives of Clinical Toxicology》的文獻指出，居家灰塵樣本中可檢出多種黴菌種類；2022年《Mycotoxin Research》亦提到室內環境為人們接觸黴菌毒素的潛在途徑之一。然而，相關研究多屬環境監測與暴露分析，對於症狀與劑量反應關係仍未有一致定論。醫學界普遍認為，黴菌毒素可能與過敏體質者之呼吸道不適相關，例如鼻塞、流鼻水或喉嚨刺激感，但症狀成因往往涉及溫差、塵蟎、空氣品質與個人體質等多重因素。頭暈、疲倦或腸胃不適等非特異性表現，更需排除感染、壓力、睡眠品質與慢性疾病等可能原因，不宜單以環境因素推論。在環境管理方面，降低室內濕度被視為預防黴菌滋生的基本措施。除濕設備可協助維持相對濕度於60%以下，搭配定期清潔冷氣濾網、保持通風、寢具日曬與地毯乾燥，可減少黴菌與灰塵累積。若發現明顯壁癌或黴斑，應優先處理滲水來源，再進行清潔與修繕。近年亦出現以尿液為檢體、透過液相層析串聯質譜（LC-MS/MS）技術分析多種黴菌代謝物的檢測方式。相關業者表示，此類檢測可提供個人健康管理參考資訊，作為環境評估的輔助工具。不過，醫界提醒，檢測結果僅能反映特定時間點之代謝物存在情形，無法單獨作為疾病診斷或治療依據。如有長期或反覆不適情形，仍應由醫師進行完整評估。整體而言，梅雨季節確實提高室內黴菌生長機會，但健康影響屬多因素交互作用結果。維持環境乾燥、規律清潔與理性看待檢測數據，方為兼顧科學與健康管理的穩健作法。