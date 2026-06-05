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▲遠東零售集團副董事長徐雪芳表示，迎向60週年遠東百貨將持續深化企業永續承諾，正式發表全新ESG行動主題「遠百心永續」，展現遠東百貨邁向下一階段永續零售的長期願景。（圖／遠百提供）

▲遠東商銀總經理林建忠與品牌夥伴共同響應永續消費。（圖／遠百提供）

▲全台遠百11店同步設置「BEAUTY Loop Bar 美力循環吧」空瓶回收站，邀請消費者將使用完畢的指定化妝品正貨空瓶帶至館內回收。（圖／遠百提供）

迎向60週年，遠東百貨持續深化企業永續承諾，正式發表全新ESG行動主題「遠百心永續」，將多年來推動公益活動的「遠百愛的串連」全面升級，從愛的行動進一步延伸為「永續的日常」，結合環境、社會與生活風格，展現遠東百貨邁向下一階段永續零售的長期願景。適逢6月5日世界環境日，遠東百貨特別舉辦「遠百心永續」ESG主題發表記者會，攜手ELLE Taiwan共同啟動「BEAUTY Loop Bar 美力循環吧」空瓶回收計畫，以美妝空瓶循環為起點，號召消費者、品牌與通路共同投入綠色生活行動，實踐SDGs12「責任消費與生產」及SDGs13「氣候行動」目標。本次記者會由遠東零售集團副董事長 徐雪芳出席，並與遠東商銀總經理林建忠、副總經理張小倩，以及萊雅集團LUXE美妝事業部總經理姚正娓、雅詩蘭黛集團通路營運總監何曉怡、CHANEL全國業務經理郭千綺、Dior全國業務經理曾文宗、L'OCCITANE品牌總經理趙曉蘋、CLARINS品牌總經理陳素慧等化妝品品牌代表共同響應，展現百貨、品牌與集團夥伴共同推動永續消費與綠色生活的合作力量。本次活動最大亮點之一，即為全台11店同步設置「BEAUTY Loop Bar 美力循環吧」空瓶回收站，邀請消費者將使用完畢的指定化妝品正貨空瓶帶至館內回收，透過日常小行動參與循環永續。即日起至12月31日止，遠百APP金級會員每回收1個化妝品牌正貨空瓶，即可獲得HAPPY GO點數1點，每人每日最高回收5瓶，完成指定回收任務還可至化妝品專櫃兌換品牌好禮，鼓勵消費者從生活中實踐綠色消費。此外，遠百規劃「美力循環」主題策展，於板橋大遠百、遠百信義A13及遠百竹北巡迴展出，結合ELLE BEAUTY AWARDS年度得獎美妝話題與永續概念展示，透過互動體驗與美妝趨勢內容，傳遞「美麗與環保共存」的新生活態度。此次活動亦攜手遠東商銀與化妝品品牌夥伴共同響應永續消費，自即日起至6月28日期間推出化妝品專屬加碼回饋，空瓶回收前5,000名可獲得化妝品100元券；持遠銀信用卡於化妝品指定專櫃購買正貨商品，單筆滿10,000元分6期加送500元商品券，鼓勵消費者在選購美妝商品同時，也能參與循環回收與綠色消費行動。記者會現場遠百、遠東商銀及化妝品品牌代表共同簽署ESG行動MOU意向書，凝聚集團資源、品牌與通路合作力量，建立長期永續合作生態圈。未來也將持續透過「遠百心永續」ESG全新主張，結合集團資源與生活消費場景，擴大環境友善與社會共好影響力，打造更貼近新世代需求的永續百貨生活場域。