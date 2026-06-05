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▲紀培慧（右）和導演陳亨利前往戶政事務所完成結婚登記。（圖／翻攝自Teresa Daley 紀培慧IG@daleydailyd）

37歲台美混血女星紀培慧入行20年，代表作有劇集《危險心靈》、《他們在畢業的前一天爆炸》、電影《九降風》、《接線員》等，與導演陳亨利交往9年、去年6月在名古屋被求婚成功的她，今（5）日宣布和另一半到戶政事務所登記結婚，紀培慧向老公告白：「謝謝黃金大狗狗，帶來人生溫暖的太陽！」今晚稍早，紀培慧在粉專上傳一段影片，她和老公在戶政事務所辦理結婚登記手續，可見紀培慧盤起長髮，穿開V緞面小禮服，拿著捧花在花圈拱門前親吻老公，夫妻倆留下甜蜜合照，她感性寫下：「謝謝黃金大狗狗，帶來人生溫暖的太陽，謝謝親愛家人、朋友的疼愛與包容！」紀培慧向老公表示：「未來在世上的無論晴天、雨天，我們都有彼此一起走走！」星友和粉絲紛紛獻上祝福，「Big big congrats」、「恭喜培培」、「老公好帥」、「新婚快樂！」去年生日，紀培慧和男友同遊日本名古屋，某天早晨，男方在她剛起床、睡眼惺忪且模樣最狼狽時突然拿出特別訂製的戒指求婚，當時紀培慧為了防止臉部遭塵蟎叮咬，臉上塗藥還敷著保鮮膜，讓她趕緊把保鮮膜撕掉。紀培慧說，男友求婚時之所以沒有選擇看星星、爬山等跑旅遊行程時求婚，原因是「希望是在尋常的時候，讓妳每天起床就看到這畫面」，因此才選在一起床就跟紀培慧求婚，相當浪漫。