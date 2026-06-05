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▲洛杉磯道奇隊現任總教練羅伯斯（Dave Roberts），在球員時期曾到小聯盟打復健賽，與胡金龍有短暫交集。（圖／美聯社／達志影像）

中華職棒統一7-ELEVEn獅胡金龍去年引退，本季轉任獅隊教練，近期赴美2個月，回到美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）生涯起點洛杉磯道奇隊進修，學習如何在現代棒球環境中養成新秀。返台前，胡金龍重返道奇球場，與道奇隊主帥羅伯斯（Dave Roberts）敘舊，他回憶2003年羅伯斯到小聯盟打復健賽，當時胡金龍只是菜鳥，「羅伯斯有招待我們吃很好吃的牛排、龍蝦，所以我才知道大聯盟選手下來（小聯盟），要花這麼多錢。」胡金龍去年高掛球鞋，結束22美、台職棒選手生涯，本季轉任獅隊助理打擊教練，不過開季胡金龍並不在台灣，而是回到職業生涯的起點道奇隊進修，一去就是2個月，6月3日返台，今日就現身大巨蛋協助選手訓練。胡金龍說，此趟赴美進修主要是在春訓基地，學習如何培養年輕選手。胡金龍說，回到棒球最初的原點，「大家打棒球的觀念其實都還是一樣，只是現在投手球速越來越快，很多保送、三振，打擊的 Power也越來越好。」此趟目的就是學習如何養成新秀，「訓練方式跟以前差太多，該如何養成，跟以前比較不同。」他直言，現在的訓練模式與過去有差距，尤其是設備、環境，「印象深刻的是有實驗室，可以馬上做影像分析、調整，餐廳也很豪華。」結束此趟旅美行之前，胡金龍回到道奇球場與許多老朋友敘舊，包括現任主帥羅伯斯，「他們都以為我當教練很久了，我跟他們說去年剛退休，大家有嚇到。」胡金龍透露，羅伯斯球員時期自己還是小聯盟菜鳥，2人過去的交流是2003年羅伯斯前往小聯盟的復健賽，「我當時在新人聯盟，羅伯斯來復健，有招待我們吃很好吃的牛排、龍蝦，所以我才知道大聯盟選手下來（小聯盟），要花這麼多錢。」胡金龍直言，此趟美國行對未來教練之路有幫助，至於未來是否會在一軍教球，胡金龍表示，一切交給球隊安排。