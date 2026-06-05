我是廣告 請繼續往下閱讀

當地政府出手調查

當地所有餐廳將張貼接受泰銖付款貼紙

最早爆料的中國男子出面回應

一位在泰國生活的中國男子，近日在社群媒體透露，自己到曼谷輝煌（Huai Khwang）區一家中餐廳吃飯，結帳時店家卻告知不收泰銖，要用人民幣透過線上支付方式付費，還要多收50泰銖「手續費」。泰國餐廳不收泰銖的神操作讓泰國網友炸鍋，引發熱議。對此，當地政府也派員前去調查，不過，店家否認拒收泰銖指控，官員也說調查時有在餐廳看到有泰銖的二維碼支付系統。綜合泰國媒體報導，長年旅居泰國的中國男子在個人TikTok分享影片，影片中他以自述方式稱自己在曼谷輝煌區一家中餐廳用餐後，本想用泰銖結帳，但店家要求他以人民幣透過微信或支付寶支付，店員還說餐廳沒有泰國銀行戶頭，讓他十分困惑，質疑「這樣真的可以嗎？合法嗎？」相關討論在社群網路引發熱議，許多泰國網友怒轟店家行為太離譜，宛如在泰國明目張膽打造境外經濟。由於事態炎上，當地官員也迅速出手調查。輝煌區區長頌巴（Sombat Kruakeeratitham）表示，已派員前往事發餐廳調查，且當地沿街的所有餐廳也會全面徹查，以確保其付款方式符合法律規定。頌巴指出，4日調查人員到訪時，餐廳內擺放有提供泰銖支付的二維碼系統供顧客付款，店員否認只收人民幣的指控，並解釋說當天由於二維碼故障，於是詢問顧客能否用現金支付，但是顧客說沒有現金。之後二維碼恢復正常後，就用掃描方式付款，沒有收受人民幣的問題，也沒有多收費用。餐廳老闆抱怨說，相關爭議讓他感到困擾與擔憂，強調餐廳從未接受用人民幣支付，所有經營都遵循法律規範。餐廳老闆是中國籍人士。頌巴表示，4日的調查並未發現任何非法活動，當地共有79家餐廳經營，每家業者都持有適當的許可證和文件。頌巴強調，官員每年都會與當地業者開會討論，之前從未聽說過拒收泰銖的類似投訴。不過，為了提振民眾信心，頌巴說將會在當地餐廳張貼貼紙，強調「100％接受泰銖付款」，以杜絕類似爭議。該位最初爆料的該位中國男子，最新也有在TikTok回應，稱自己受到許多來自中國網友的批評。該位中國男子強調，自己從沒有說在泰國的中國人或是中國企業都是壞的，只是分享自己的親身遭遇。至於有網友要他提出證據，他說因為事發當下沒有錄影，所以若是不相信他的網友，那就不要相信，但他絕對就是實話實說，且也有其他網友說有遇到類似狀況，之後就交給政府去調查。