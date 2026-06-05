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迎戰2026地方大選，國民黨台南市長參選人謝龍介今（5）晚在新北市舉辦首場募款餐會，席開55桌全數銷售完畢，更請來立法院長韓國瑜、國民黨新北市長參選人李四川、北北桃三縣市長侯友宜、蔣萬安、張善政等人站台。不過有網友質疑，是把北部人當盤子，對此，謝龍介回應，「如果北部人都是盤子，那今天不會有人來了」，他會把北部鄉親的熱情帶回台南。謝龍介說，今晚的餐會，主要是針對北北基桃支持的好朋友，因為過去在台南市選舉都會辦募款餐會，那很多台南旅外的好朋友回到台南來支持，餐會結束回到台北已經三更半夜，就希望在台北辦一場，所以今天有很多台南同鄉會的人來，今天台南市議員參選人也都上來，要從台北吹起反攻的號角，接下來也還會再辦二到三場餐會，把所有支持的力量都凝聚起來。針對部分網友質疑謝龍介在北部辦募款餐會是把北部人當盤子，謝龍介說，如果北部人都盤子，那今天就不會有人來了。北部人覺得他們推動南部的政黨輪替，對台灣整個民主發展是有意義的，所以今天很感謝北部的鄉親，願意對台南市的選情做出這麼大的關注，他們會把北部鄉親的熱情帶回台南，把這個民主翻轉的火種，從台北點燃以後，帶到台南，翻轉大台南，人民會贏一次。