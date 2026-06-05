中華職棒中信兄弟今（5）日回到洲際球場迎戰樂天桃猿，3局上外野手許庭綸演出6星級滑接美技，且撞到界外區護欄，替先發投手鄭浩均化解失分危機，鄭浩均也面露驚訝、擔憂的表情。此役許庭綸除了守備端有貢獻，打擊也有精彩演出，首打席就敲出二壘安打，不過後續打線未能串連，錯失先馳得點的機會。

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許庭綸6星級滑接美技　替鄭浩均化解危機

近期吞下2連敗的兄弟今日回到洲際大本營，展開與桃猿的週末主場3連戰，推出「本土王牌」鄭浩均先發。前2局鄭浩均未失分，不過3局上遭遇失分危機，單局出現2次保送，兩出局後被桃猿攻佔一、二壘得點圈。陳晨威敲出右外野界外飛球，右外野手許庭綸不顧危險，奮力衝向界外區，最後用滑接的方式接殺這顆飛球，但人也直接撞到場邊護欄。

許庭綸撞到護欄後，坐在地上將手套舉起，替鄭浩均化解失分危機，經過防護員檢查，許庭綸自行跑回休息室，身體狀況應無大礙。此役除了美技，許庭綸在打擊端也有表現，2局下就敲出二壘安打，不過陳九登、張士綸遭到三振，兄弟錯失先馳得點的機會。


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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...